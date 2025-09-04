'Art, Bike & Run + Wine', ecco la pedalata ‘da Ponte a Ponte’

Si annuncia come una grande festa che unisce sport, natura e cultura culinaria. Ecco la pedalata ‘da Ponte a Ponte‘, primo evento in programma per l’edizione 2025 di Art, Bike & Run + Wine: appuntamento domenica 7 settembre alle 17,30 al Ponte del Mare di Pescara, per raggiungere il Ponte della Marina di Francavilla al Mare, dove l’evento si conclude con una degustazione realizzata con la collaborazione di Gal Pesca Abruzzo, Citra e il Comune di Francavilla. La pedalata si svolge in collaborazione con Federciclismo Abruzzo, Functional Fit e Fiab Pescarabici.

“Con questa pedalata lanciamo Pescara come hub di partenza per la destinazione turistica Costa dei Trabocchi” commenta Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi e presidente Carsa.



La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi: visto l’alto numero di adesioni, al momento è possibile essere inseriti in una lista d’attesa, attraverso il sito di riferimento https://artbikeandrun.it/



Liste di attesa anche per gli altri appuntamenti in programma, il 12 e 13 settembre a Vasto: Tra memorie d’arte e visioni d’infinito - Un’esperienza itinerante nel cuore del centro storico di Vasto e Tradizione, natura e storie da vivere - Escursione in e-bike verso Punta Aderci, con tappa su un autentico trabocco e degustazione.

Un’edizione speciale, questa di Art, Bike & Run che si affianca alla conferenza nazionale Terre Attrattive – in programma dall’11 al 13 settembre a Vasto – realizzata dal Gal Costa dei Trabocchi, in collaborazione con la Regione Abruzzo, la Rete Gal e altri. Un evento dal carattere innovativo, pensato per creare connessioni forti tra gli attori territoriali, in uno spirito di collaborazione che è l’essenza della capacità di un territorio di proporsi come destinazione turistica.



In programma per l’evento di chiusura dell’edizione speciale 2025 di Art, Bike & Run + Wine c’è poi la Ciclopedalata da Fossacesia a Ortona: appuntamento il 27 settembre a Fossacesia alle 10. Un momento Fuori Fiera, in collaborazione con AttrActive – Salone del Turismo attrattivo dal 26 al 28 settembre al Polo fieristico d’Abruzzo Lanciano fiera.

Art Bike & Run + Wine è promosso da Legambiente Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara. Partner istituzionali della manifestazione sono Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Pescara, Comune di Francavilla e Comune di Vasto. Ideatrice del format e organizzatrice dell’evento è l’agenzia Carsa di Pescara.