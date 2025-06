Palasport di Fontegrande da riqualificare a Ortona, progetto da un milione e mezzo di euro

Una riqualificazione da un milione e mezzo di euro per il Palazzetto dello Dport di Fontegrande: il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, dopo essersi confrontato con la struttura tecnica ha disposto l'invio del progetto per avere accesso ai finanziamenti dell'avviso "Sport e Periferie - 2025" emanato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto è stato rapidamente modificato per adattarlo alle previsioni del bando ed è stato trasmesso sulla piattaforma rispettando la prevista scadenza del 16 giugno.

"Un primo passo - sottolinea Di Nardo - verso quella ripresa della città sulla quale tutti stiamo scommettendo. Le infrastrutture destinate allo sport sono un forte veicolo di socialità. Nel programma abbiamo previsto ampi stralci di intervento in questo settore".