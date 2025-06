Una rete di accoglienza per raccontare il cuore autentico della Costa dei Trabocchi

YourPlace Abruzzo, realtà turistica nata nel 2017 da un’idea di Alessandro D’Angelo, ha presentato il suo primo Media Tour con l’obiettivo di promuovere il territorio abruzzese attraverso una rete di accoglienza integrata e autentica, in grado di offrire ai visitatori esperienze immersive e coinvolgenti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di consolidare un sistema di ospitalità diffusa, partendo dagli appartamenti gestiti da YourPlace Abruzzo fino a creare un itinerario esperienziale alla scoperta delle meraviglie naturali, enogastronomiche, artigianali e culturali della regione.

I partecipanti al Media Tour - tenutosi nei giorni scorsi proprio lungo la Costa dei Trabocchi - sono stati selezionati per la loro capacità di raccontare il territorio in modo originale, ciascuno con la propria sensibilità, linguaggio e visione. Una scelta mirata che ha permesso di costruire un racconto autentico e poliedrico dell’Abruzzo, coinvolgendo: Salvatore Marra di Mondo Attraverso, Abruzzo4foodies, progetto digitale di valorizzazione culinaria, Dionne Swift, artista e tour organizer britannica trasferitasi a Tornareccio, Marco Zaccagnini, fotografo, Gal Costa dei Trabocchi, Borracce di Poesia.



“YourPlace Abruzzo non è solo un’attività turistica - afferma Alessandro D’Angelo, fondatore e titolare - ma un progetto di comunità. Abbiamo creduto, fin dall’inizio, nel potenziale di questa terra. E oggi, grazie anche a chi ha condiviso questo sogno con noi, continuiamo a raccontare un Abruzzo vero, generoso, poetico.”



Il Media Tour ha avuto il supporto fondamentale di una una rete di partner locali che rappresentano l’eccellenza del territorio: Apicoltura Tieri, Mareblu Torino di Sangro, Trabocco Pesce Palombo, Cantina Frentana, Bicimania Bike, Sapori dei Trabocchi (con i celebri “cellipieni” del negozio Damerì di Villa Scorciosa, Fossacesia), L’Angoletto di Artem Burko, Frantoio Casino Murri.



Nata nel borgo di Rocca San Giovanni - snodo strategico della Costa dei Trabocchi - YourPlace Abruzzo ha sviluppato nel tempo un modello innovativo di ospitalità ispirato agli Alberghi diffusi, con una rete di case vacanza distribuite su tutto il territorio abruzzese. Oggi può contare su due Welcome point: il primo a Rocca San Giovanni, il secondo nel centro di Pescara.

YourPlace Abruzzo è una realtà fondata su un forte senso di comunità, sulla valorizzazione delle risorse locali e sul coinvolgimento attivo di ogni componente del territorio. Il team - numeroso, variegato e profondamente legato all’Abruzzo - comprende anche il personale addetto alla pulizia, vero pilastro dell’organizzazione. In ufficio operano stabilmente circa dieci persone.

Dal 2024, YourPlace Abruzzo è anche punto di informazione ufficiale del GAL Costa dei Trabocchi nel Comune di Rocca San Giovanni, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per il turismo esperienziale e sostenibile.

Alla base di questo progetto c’è un concetto fondamentale: la rete. Una rete fatta di persone, competenze, storie, prodotti, paesaggi e cultura.

www.yourplaceabruzzo.it