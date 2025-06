"Il segreto di Tansor", il nuovo libro di Francesco Di Lullo

Dopo il libro di poesie “L'uomo che rincorreva le stelle”, lo scrittore Francesco Di Lullo, originario di Civitella Messer Raimondo, si ripropone con "Il segreto di Tansor", un toccante racconto autobiografico dove si incontrano sogni, paure e sofferenze di un giovane alle prese con il bullismo. Protagonista di questa storia è proprio la vittima di tali angherie, umiliazioni e soprusi che combatterà con armi inconsuete e non violente, trovando rifugio nella musica e nei rapporti interpersonali.

Un percorso interiore che lo porterà ad analizzare i fatti con apparente distacco, pur nella complessità emotiva che si ripercuote inevitabilmente sulla sua crescita adolescenziale. Quella di Francesco Di Lullo è una scrittura autentica e coinvolgente, dove emergono anche le dinamiche sociali e psicologiche di chi alimenta questo increscioso fenomeno.

Venerdì 20 giugno, alle 17,30 nel Lido Asteria di Francavilla al Mare, Guerino De Luca, attore teatrale, leggerà alcuni passi significativi dell'ultima fatica letteraria dell'autore, oggi 48enne. Interverranno anche il professor Pietro Verratti, Michelina Mattoscio, Giulia Di Sipio, Filippo Gatti, Marco Valerio Mercurio e Silvio Sarta, intervallati dalle musiche di The Vine. Il volume è già in vendita in formato cartaceo sulle principali piattaforme del circuito Amazon Publishing.