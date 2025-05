Abbraccio collettivo per l'ultimo saluto a Nico Civitella ed Emanuele Capone

A Chieti, nella Cattedrale di San Giustino, l'ultimo commovente saluto a Nico Civitella ed Emanuele Capone, i due Vigili del Fuoco di 42 anni scomparsi nel corso di un'escursione fuori del servizio in territorio di Pennapiedimonte.

Due città in lutto, Guardiagrele per Civitella e Chieti per Capone, e funerale solenne, celebrato dall'Arcivescovo Bruno Forte, alla presenza delle massime autorità del Corpo dei Vigili del Fuoco, con in testa il Capo nazionale Eros Mannino, e rappresentanti istituzionali.

Un abbraccio collettivo, grande e sentito da parte della comunità, alle famiglie, agli amici e ai colleghi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti.