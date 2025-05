Automobile Club provinciale di Chieti, Mario AloÃ¨ confermato presidente

I componenti del nuovo Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2025, hanno confermato all’unanimità Presidente dell’Automobile Club Provinciale di Chieti l’avv. Mario Aloè.

Della squadra, in carica per il quadriennio 2025-2029, fanno parte anche il Vice Presidente, avv. Pierluigi De Virgiliis ed i Consiglieri Paolo Del Grosso, Kathia Di Matteo e Sebastiano (Nino) Germano.

Riconfermato anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona di Paolo Del Romano, insieme ai due componenti, Angelo Marrone e Stefania Bulsei, quest’ultima designata dal Ministero Economia e Finanze.

L’avv. Aloè potrà, così, mettere di nuovo tutta la sua competenza e professionalità al servizio dell’Ente, per far sì che lo stesso venga riconosciuto sempre di più come un punto di riferimento fondamentale per la mobilità sul territorio provinciale, con il duplice obiettivo di fornire sia nuovi servizi in favore di tutti gli automobilisti sia di creare, attraverso la formazione nelle scuole, una generazione di giovani utenti della strada sempre più informati, consapevoli e responsabili.