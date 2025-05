Al Museo delle Genti d'Abruzzo "La vita è bella" di Alexandra Medvedeva

Sono piccoli gioielli quelli raccolti nella personale dell’artista Alexandra Medvedeva, “La Vita è Bella”, che sarà inaugurata sabato 10 maggio alle ore 17:30 negli spazi espositivi del Museo delle Genti d'Abruzzo.

L'esposizione, a cura di Maria Laura Cantarelli, nasce con l’intento di offrire al pubblico un’immersione nell’universo poetico e vibrante di Alexandra Medvedeva, artista di origine russa con un profondo legame con l’Italia e, in particolare, con la terra d’Abruzzo. Le sue opere, ricche di luce e di emozione, raccontano una quotidianità trasfigurata dallo sguardo delicato e attento di chi sa cogliere la bellezza nei dettagli più semplici.

Attraverso una selezione di dipinti che spaziano tra paesaggi, nature morte e scorci di vita familiare, l’artista ci guida in un percorso intimo e meditativo, in cui il tempo sembra rallentare e la memoria diventa narrazione visiva. Le sue tele diventano così luoghi della memoria e dell’anima, in cui lo spettatore è invitato a riconoscersi, a ricordare, a sognare. “La Vita è Bella” non è solo un titolo evocativo, ma una dichiarazione d’intenti: un invito a riscoprire, attraverso l’arte, la meraviglia nascosta nella semplicità, nella lentezza, nella contemplazione.

La curatrice Maria Laura Cantarelli sottolinea: “Con questa mostra desideriamo condividere la straordinaria sensibilità di un’artista capace di raccontare la vita nelle sue sfumature più autentiche. È un viaggio tra sogni e ricordi, un momento di sospensione in cui l’arte si fa voce della bellezza silenziosa che ci circonda”.