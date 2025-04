Prosegue lo stato di agitazione dei dipendenti Ipercoop di San Giovanni Teatino

Prosegue lo stato di agitazione dei dipendenti del punto vendita Ipercoop di San Giovanni Teatino.

Dopo l'adesione massiccia allo sciopero del 15 marzo nel quale i lavoratori hanno manifestato tutto il loro disagio per il clima aziendale sempre più deteriorato e per la mancanza di dialogo anche su molti aspetti di organizzazione del lavoro, i vertici della cooperativa continuano a ignorare il grido di allarme lanciato dai lavoratori del punto vendita, tra i più importanti del centro sud per fatturato e numero di dipendenti.

Una sordità - si evidenzia in una nota di Elena Zanola (Filcams Cgil), Marcella Carletti (Fisascat Cisl) ed Ernesto Magnifico (Uiltucs Uil) - che non onora la storia delle relazioni sindacali di questo marchio, nel quale in passato il confronto poteva anche essere teso ma mai era venuto a mancare, come in questo caso, l'interesse ad ascoltare la voce dei soci lavoratori che da oltre 20 anni contribuiscono ogni giorno a garantire un fatturato milionario alla cooperativa.

Per tutti questi motivi lo stato di agitazione prosegue e venerdì 4 aprile è convocata una riunione sindacale dei dipendenti all'interno della quale saranno decise le prossime iniziative.