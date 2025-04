Arriva a Chieti "Talenti in scena" dedicato a Carmela Caiani

A Chieti, sabato 5 aprile 2025, dalle ore 16 all’Auditorium Cianfarani arriva “Talenti in Scena” organizzato da Il Giardino delle Pubbliche Letture in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale La Civitella.

L’evento è dedicato all’insegnante Carmela Caiani, scomparsa lo scorso gennaio, socia fondatrice del Giardino delle Pubbliche Letture. Carmela, Maestra di scuola e di vita, da sempre impegnata nel supporto ai giovani, credeva nell’importanza di offrire loro strumenti per orientarsi nel mondo degli adulti. Insegnante ma anche attrice e regista, collaborava con tutte le scuole della città coinvolgendo, con eccezionale capacità ed empatia, migliaia di bambini e ragazzi in eventi culturali di grande qualità e significato.

L’Auditorium Cianfarani di Chieti si prepara così ad accendere i riflettori su numerosi ragazze e ragazzi dotati di significativo impegno artistico in occasione di “Talenti in Scena”, evento che anche nell'ideazione e direzione artistica vede protagonisti due giovani talentuosi, Federico Ciaschetti e Giulia Andrea Di Paolo. Accanto a loro, presenti come comitato organizzatore, Cinzia Di Vincenzo, Marcello Iannicca, Mariantonietta Ciarciaglini, Francesco Croce.

Seguendo il format di un vero e proprio talent show, lo spettacolo darà spazio a giovani artisti emergenti, di età compresa dai 12 ai 25 anni, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti a una autorevole giuria di esperti così composta: Paolo Angelucci, Sara Camilli, Monica Castronuovo, Mattia Di Paolo, Antonio D’Ottavio, Tony Pancella, Veronica Pace affiancati dal rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti Raffaele Zagami.

L’evento si inserisce nel quadro della innovativa convenzione in atto tra la Direzione Regionale Musei Abruzzo e Il Giardino delle Pubbliche Letture, accordo che consente agli studenti delle Scuole Superiori e dell’Università di accedere gratuitamente a diversi spazi del Museo La Civitella per studio, prove artistiche, attività culturali e formative.

“Talenti in Scena” non è quindi solo un’occasione per mettere in luce nuovi talenti: intende, infatti, rappresentare anche un’opportunità per rafforzare questa collaborazione e ribadire l’importanza della cultura quale strumento di crescita e valorizzazione del mondo giovanile, nella strategia di promozione di luoghi culturali di qualità dove raccogliere stimoli e fare opera di coinvolgimento per la formazione di una cittadinanza responsabile nei confronti del bene comune.

La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti speciali e da momenti di riflessione su particolari tematiche.

L’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione via mail prenotazione.retecultura@gmail.com

Per ogni informazione si può contattare il numero 3387593706