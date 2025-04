Rassegna di libri e autori nel foyer dell'auditorium Zambra di Ortona, ecco gli appuntamenti

Si chiama "Il Maggio dei Libri" ma i primi appuntamenti ci saranno già da aprile: saranno nove gli incontri con autori locali e non, che impegneranno tutti i giovedì pomeriggio di aprile e maggio, il foyer dell'Auditorium Zambra di Ortona.

L'appuntamento con i libri che si affianca al teatro, al cinema e alla formazione, torna nella struttura per il secondo anno consecutivo e si tratta di un progetto che Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio porta avanti in collaborazione con la libreria (indipendente) Moderna Fabulinus&Minerva di Micaela e Francesco Ortolano: la rassegna, dunque, cresce e viene impreziosita da incontri, collaborazioni e appuntamenti anche di mattina per i più piccoli.

Si parte il 3 aprile alle ore 18.30 con "L'occhio del cinghiale" di Sandro De Nobile, Edizioni Tabula Fati. Modera Ileana Moretti.

A uno snodo doloroso e fondamentale della propria vita, al cospetto di una tragedia che li accomuna, un gruppo di amici si ritrova ad affrontare le urgenze esistenziali di un’età finalmente matura, alla quale avevano forse sognato di sottrarsi attraverso l’irresponsabilità eretta a sistema o tramite la nostalgia trasformata in oppio obnubilante.

Pur nei quadri successivi di una visione frantumata, visione che è nelle sue corde sin dagli esordi, l’autore offre un singolare romanzo generazionale, dissonantemente corale, nel quale l’avanzata del nuovo millennio pare travolgere nello tsunami della globalizzazione economica e dell’irrilevanza esistenziale vite fragili e solitarie, che hanno perso finanche quel barlume di possibilità offerto dal sentimento di amicizia, un sentimento che appare qui in tutta la sua inconsistenza.

Riuscirà qualcosa a salvarsi dalla frana? Saprà un qualche valore conservarsi al di là di meschinità, ipocrisie e menzogne? Riuscirà, infine, qualcuno tra i personaggi a passare indenne l’esame dell’occhio del cinghiale?

Sandro de Nobile, oltre ad essere docente di Lettere presso la Scuola Secondaria, è Dottore di Ricerca e cultore della materia presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti. Ha all’attivo oltre cinquanta pubblicazioni scientifiche, tra le quali ricordiamo: Lettere e carri armati. Quattro scrittori, «Il Contemporaneo», il 1956 (ETS, Pisa 2013), Il fermento e non. Le riviste letterarie abruzzesi e il neorealismo (1948-1959) (Solfanelli, Chieti 2015), Voci di guerra. Scrittori abruzzesi alla Grande guerra (Ianieri, Pescara 2018), Una follia di commedia. Piero Santi scrittore (Solfanelli, Chieti 2020) e Il più grande centromediano mai esistito. Luciano Bianciardi e lo sport (Solfanelli, Chieti 2022). Come scrittore ha all’attivo il romanzo L’assente (Tabula Fati, Chieti, 2017) e le raccolte di racconti Ludus in fabula (Tabula Fati, Chieti, 2014) e Dentro e fuori le valve (Tabula Fati, Chieti, 2020).

Le altre date :

- 6 aprile ore 10.30 "Le 9elle di Carletto" di Christian Dolente /Drakon Edizioni;

- 10 aprile ore 18.30 "Amori fantastici" di Patrizia Petrosino /Equinozi Edizioni;

- 24 aprile ore 18.30 "Il giorno della festa" di Antonello Loreto /AllAround Edizioni;

- 8 maggio ore 18.30 "Altritudini" di Francesca Camilla D’Amico /Ediciclo Editore;

- 15 maggio ore 18.30 "Hood. Tre di uno" di Stefano Taglioli /D’abruzzo Menabò;

- 22 maggio ore 18.30 "L'incredibile storia di Callista Wood" di Manuela Montanaro /NEO Edizioni;

- 25 maggio ore 10.30 "Piantala"di Alice Roselli/ Carthusia Edizioni;

- 29 maggio ore 18.30 "Rime sbauttite" di Gino Bucci /Ricerche&Redazioni