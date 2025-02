Concessioni marittime stagionali 2025: pubblicato l'avviso del Comune di Ortona

In vista della Stagione Balneare 2025, il Comune di Ortona ha approvato l'atto di indirizzo finalizzato all'affidamento delle concessioni demaniali marittime stagionali per finalità turistiche e ricreative. Con deliberazione del Commissario Straordinario, Gianluca Braga, con i poteri della Giunta Comunale n. 09 del 03 febbraio 2025, il Comune ha sancito un importante passo per le attività turistiche che vogliono operare sul territorio comunale .

A seguito della deliberazione, in data 14 febbraio 2025 è stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione delle concessioni. L'iniziativa comprende

tre concessioni stagionali per la posa numerica di ombrelloni, assegnate a titolo oneroso,

e una concessione per la zona di spiaggia libera denominata "Bau Beach", offerta a titolo gratuito.

I concorrenti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma telematica istituita dal Comune, accessibile tramite il sito ufficiale

(https://cittadiortona.acquistitelematici.it/),

per poter presentare le domande di partecipazione.

La scadenza per l'inoltro delle istanze è fissata alle ore 12:00 del 14 marzo 2025.