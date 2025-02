Ultima casalinga della regular season per la Sieco Akea Ortona, sfida al Campobasso

Dal vicino Molise arriva la Energy Time Campobasso, una formazione che vede all'interno del suo roster un bel pezzo di Impavida. Ci sono infatti il centrale Tommaso Fabi, i palleggiatori Antonio Del Frà e Lorenzo Piazza, e l'opposto Ivan Zanettin. All'andata finì con uno 0-3 in favore dei Ragazzi Impavidi che, al contrario di quanto accadeva a dicembre, stanno attraversando un momento non proprio brillante. In più, la squadra allenata da Coach Bua si è rinforzata con un paio di innesti. Si tratta del palleggiatore Tieme De Jong e dello schiacciatore Michele Morelli. La sponda ortonese vedrà ancora OUT il capitano Leonell Marshall che sta seguendo un piano di recupero mirato. Coach Francesco Denora: «Siamo consapevoli di affrontare una squadra differente rispetto al girone di andata. La EnergyTime ha fatto diverse operazioni di mercato rifondando la diagonale. Mai come adesso, per noi è più importante guardare il nostro lato del campo. In questo momento parole servono a poco, quel che conta sono i fatti».

Fanalino di coda con 9 punti, la EnergyTime Campobasso è a sette punti di distanza dalle penultime Castellana Grotte e Napoli. Con tre gare a disposizione, sul piano teorico, le speranze dei molisani sono ancora vive e per questo gli avversari, affamati di punti, venderanno davvero molto cara la loro pelle.

Ad arbitrare questo delicato incontro ci saranno i signori BOLICI GIULIO e GIULIETTI FABRIZIO coadiuvati da GIANFERRO SOFIA al VideoCheck e dal refertista elettronico DI SILVESTRE DAVIDE.