"In poche ore caduta la pioggia di due mesi"

"In poche ore sono caduti 100 mm di acqua, cioè la pioggia che, in media, cade in due mesi invernali".

Così, in una dichiarazione all'Ansa regionale, il meteorologo Giovanni De Palma, responsabile di abruzzoreteo.org, a riguardo delle precipitazioni torrenziali che si sono registrate in queste ultime ore in modo particolare lungo la costa.

Nubifragi hanno interessato anche la costa teatina, provocando allagamenti e disagi in modo particolare a Francavilla al Mare, ma anche più a sud, fino a Vasto e San Salvo.

"La quantità di acqua - dice all'Ansa De Palma - è tale da generare inevitabilmente disagi. Avremo ancora qualche ora di pioggia intensa e poi assisteremo a un miglioramento, entro la serata o nottata. Quella in corso è l'ultima fase intensa di questa ondata di maltempo".