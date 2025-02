Iscrizioni anno scolastico 2025/2016: le precisazioni dell''Amministrazione comunale di Ortona

In relazione alle informazioni diffuse attraverso un comunicato stampa a firma di non meglio identificati docenti e genitori dell'Istituto comprensivo "F.P. Tosti", con il quale si è inteso fornire un resoconto non ufficiale dell'incontro svoltosi in Comune lunedì 3 febbraio, sulla richiesta dell'I.C. "M. Serao" di spostamento di una sezione di scuola secondaria di 1° grado dalla sede di Fonte Grande al plesso di San Giuseppe, occorre precisare quanto segue.



1. La riunione, come ampiamente previsto, ha avuto carattere interlocutorio, avendo rappresentato un primo momento di esame congiunto della questione con gli istituti interessati, alla presenza dell'Ufficio scolastico regionale.



2. È stato ribadito che lo spostamento richiesto, ad oggi non approvato, non può essere deciso e attuato autonomamente dal dirigente scolastico dell'I.C. Serao, prescindendo dall'assenso dell'Amministrazione comunale, la cui valutazione non potrà che fondarsi su una sintesi di tutti gli interessi coinvolti.



3. È stato quindi concordato che, in primo luogo, gli Uffici comunali effettueranno una valutazione sulle presunte carenze di spazi segnalate dal dirigente dell'I.C. Serao nel plesso di Fonte Grande, previa acquisizione delle informazioni necessarie e procedendo ad appositi sopralluoghi.



4. I dirigenti dei due Istituti comprensivi hanno infine convenuto sulla necessità di ridefinire l'attuale dimensionamento scolastico, attraverso un percorso condiviso con gli Enti ed Uffici competenti, giungendo così, al termine dell'iter previsto, ad una nuova configurazione per l'anno scolastico 2026/27.