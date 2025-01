il Commissario straordinario del Comune di Ortona, con nota dello scorso 15 gennaio, ha comunicato al dirigente dell' I.C. "M. Serao" di non poter autorizzare, per l'anno scolastico 2025/2026, lo spostament

In relazione alla richiesta rivolta pubblicamente all'Amministrazione comunale dai rappresentanti dei genitori e dai docenti della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "F. P. Tosti" di Ortona, inerente all'intenzione manifestata dal dirigente dell'Istituto Comprensivo "M. Serao" di spostare una sezione di scuola secondaria di primo grado dalla sede di Fontegrande alla sede della Scuola primaria di Piazza San Giuseppe, si precisa quanto segue.

Il Commissario straordinario, con una nota indirizzata al suddetto dirigente scolastico in data 31 dicembre scorso, ha evidenziato di ritenere che eventuali modifiche alla rete scolastica nel Comune di Ortona, quale quella proposta, debbano essere necessariamente condivise con gli Enti ed Uffici che hanno precedentemente condiviso l'attuale dimensionamento.

L'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in data 9 gennaio u.s., ha espresso l'avviso che l'operazione di spostamento di una sola sezione di scuola secondaria di 1° grado dalla sede di Fonte Grande alla sede di scuola primaria di San Giuseppe non rientri tra le operazioni relative al dimensionamento della rete scolastica, rendendosi piuttosto necessaria una delibera del Comune. Lo stesso Ufficio scolastico ha però precisato di non ritenere opportuno, per esigenze di continuità metodologica e di didattica, lo spostamento di una sola sezione di scuola secondaria di 1° grado, così come proposto.

Pertanto, il Commissario straordinario del Comune di Ortona, con un'ulteriore nota dello scorso 15 gennaio, ha comunicato al dirigente dell' I.C. "M. Serao" di non poter autorizzare, per l'anno scolastico 2025/2026, lo spostamento di una sezione di scuola secondaria di 1° grado dalla sede di Fonte Grande alla scuola primaria di San Giuseppe, assicurando comunque la disponibilità dell'Amministrazione comunale ad avviare un confronto al riguardo, con il doveroso coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.