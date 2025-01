Croce Rossa Italiana - Il presidente Valastro al centro di Contrada Tamarete (Ortona)

Sabato 18 gennaio 2025, il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, sarà in Abruzzo per incontrare le Volontarie e i Volontari dei Comitati della CRI e non solo.





Due gli appuntamenti principali.

Alle ore 11:00 il Presidente della CRI farà visita al centro di Contrada Tamarete (Ortona),

un’area post-sbarco che ospita le persone migranti arrivate sulle nostre coste.

All’incontro parteciperanno il Presidente Regionale Abruzzo della CRI, Maria Mucciante, il Presidente del Comitato di Chieti della CRI, Massimo Montebello, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Chieti, Martina Iurescia, il Sottosegretario alla presidenza della Giunta della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, il Commissario del Comune di Ortona, Braga Gianluca, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL 2 (Lanciano-Vasto-Chieti), Emanuele Tafuri.





Nel pomeriggio, alle ore 15:00, il Presidente Rosario Valastro parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia di Rigopiano (18 gennaio 2017) nella quale perse la vita anche un volontario della Croce Rossa Italiana, Gabriele D’Angelo. In occasione di questo importante momento, al quale si uniranno anche rappresentanti delle Istituzioni, sarà accompagnato dal Presidente Regionale Abruzzo della CRI, Maria Mucciante, e dal Presidente del Comitato di Penne della CRI, Pino Pomponio. Durante la cerimonia, Valastro depositerà un mazzo di fiori, 29 rose in rappresentanza delle vittime di quel terribile episodio, di queste 28 bianche e una rossa, in ricordo di Gabriele.