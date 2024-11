Ortona, il m5s lavora a una proposta politica per la cittÃ¡. - Il partito fa chiarezza in vista delle elezioni amministrative del 2025

«Il Movimento Cinque Stelle sta lavorando per presentarsi alle prossime elezioni amministrative di Ortona con un progetto serio, credibile e funzionale alle esigenze della città». Così la deputata pentastellata, Daniela Torto, capogruppo della commissione bilancio, illustra le idee del partito in vista della tornata elettorale prevista nel 2025 nel corso della quale Ortona – oggi commissariata – sarà chiamata a scegliere il nuovo sindaco.

«Non è nostra intenzione anticipare i tempi con il solo obiettivo di posizionarci all’interno di una coalizione», spiega Torto, «in questo momento riteniamo doveroso lavorare a una programmazione che metta al primo posto la crescita della città. Solo dopo aver sviluppato nel dettaglio tutte le nostre idee», aggiunge la deputata, «le illustreremo ai cittadini sotto forma di una proposta che, eventualmente, assoceremo a un profilo candidabile e gradito al Movimento Cinque Stelle. In alternativa valuteremo la decisione di sostenere un progetto politico convincente, che sia in linea con quello che noi vogliamo per Ortona e soprattutto con ciò di cui la città ha bisogno».