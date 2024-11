Psi di Ortona: “ una singolare fuga in avanti “ - “l’avv. Ilario Cocciola, non avrà il nostro sostegno “

Le prossime elezioni amministrative della primavera 2025 rappresentano una straordinaria occasione per dare vita e concretizzare, finalmente, nella nostra città una positiva svolta politica ed amministrativa in grado di rilanciarne il ruolo e la funzione in campo regionale e nazionale.

E’ con questo intento costruttivo che il Partito Socialista di Ortona ha partecipato ed ha dato il suo contributo politico alla definizione della coalizione di centro sinistra e civici “Patto per Ortona”.

In particolare il nostro obiettivo è sempre stato quello di implementare una nuova stagione politica ed amministrativa incentrata sulla ampia partecipazione democratica dei cittadini, chiudendo definitivamente con la fallimentare esperienza delle amministrazioni dell’ex sindaco Castiglione e con una opposizione incapace di dare vita ad una reale alternativa.

Nello specifico, l’obiettivo dei socialisti ortonesi è sempre stato quello, come ha scritto recentemente il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli, di chiudere con “la stagione delle coalizioni civiche a geometrie variabili che ha spesso illuso con la prospettiva del pragmatismo, è spesso trasfigurata nella meno nobile versione delle coalizioni civiche, più interessate agli interessi personali che a quelli dei cittadini”. Marinelli si riferiva alle prossime elezioni amministrative di Avezzano, ma tale valutazione politica è pienamente, a nostro avviso, rispondente alla negativa esperienza delle coalizioni civiche che abbiamo avuto, negli ultimi anni, ad Ortona.

E’ quindi, in base a tutto ciò che il Psi di Ortona aveva fortemente condiviso e sostenuto i contenuti di “discontinuità” e “rinnovamento”che dovevano essere alla base del costituendo “Patto per Ortona”e che invece sono stati clamorosamente contraddetti con la scelta di un candidato sindaco espressione del vecchio quadro politico ed amministrativo che ha portato alla attuale gestione commissariale del Comune e che nelle elezioni amministrative del 2022 ha dato vita ad una alleanza elettorale e politica con Fratelli d’Italia.

Con spirito leale e costruttivo abbiamo rappresentato la nostra contrarietà a questa indicazione, non per fatto personale, ma per una profonda, diversa visione politica sollecitando, in particolare al Pd ai movimenti civici del Patto per Ortona la riapertura, in tempi brevi, di un confronto per arrivare ad una soluzione unitaria che ci vedesse convintamente partecipi. Abbiamo preso atto che questa nostra richiesta non è stata nemmeno presa in considerazione e che nei prossimi giorni si procederà alla presentazione del candidato sindaco, l’avv. Ilario Cocciola, che non avrà il nostro sostegno per le ragioni politiche sopra espresse.

Ci teniamo a precisare che questa nostra chiara ed onesta posizione politica non è affatto una “voce isolata” nella opinione pubblica cittadina: infatti abbiamo avuto, nell’ultimo periodo, il sostegno positivo di numerosi concittadini che desiderano davvero il rinnovamento della politica locale e che ci hanno incoraggiato ad andare “avanti” in questa nostra posizione.



Come sezione socialista, rendiamo noto, che stiamo definendo, proprio in previsione del prossimo appuntamento elettorale amministrativo, un nostro programma, una nostra lista ed un nostro candidato sindaco che renderemo noti, prossimamente, in una iniziativa pubblica con la presenza del segretario nazionale del Psi Enzo Maraio.





c.s. della La Sezione del Psi di Ortona

