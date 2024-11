Teatro Tosti: al via la nuova stagione

Prenderà il via tra pochi giorni la stagione di prosa del Teatro Tosti di Ortona, gestito dalla Compagnia dell'Alba, diretta

dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo. Un cartellone, quello di prosa, presentato a giugno che, numeri degli abbonati alla mano, ha riscosso alto gradimento nel pubblico che ha scelto ancora una volta numeroso il Tosti.



Sono ancora disponibili al botteghino i biglietti per i singoli spettacoli.





La stagione di prosa 2024/2025 si compone di sei appuntamenti, uno al mese. Si comincia, come detto tra pochi giorni, ovvero il 12 novembre, con la commedia musicale Stanlio & Ollio, per la regia di Claudio Insegno, con lo stesso Insegno e Federico Perrotta. Le coreografie sono del maestro Angelini.



Stan Laurel e Oliver Hardy non erano semplicemente attori comici, ma sono e lo saranno per sempre gli inventori della risata. non sono stati mai prevedibili, mai volgari, mai deludenti. nel tempo ci hanno insegnato a ridere, a sorridere e a reggerci la pancia dalle risate. Ci hanno fatto capire che dietro ogni grande tragedia, c'è una grande risata. Quando li guardiamo, sappiamo già che ci inonderanno di guai lo schermo, ma, ogni volta, ci stupiscono per come affrontano la situazione. Naturalmente, sbagliando e facendoci morire dal ridere! Sai già come va a finire la loro tragicomica, non solo perché li hai visti un centinaio di volte, ma perché speri che ogni volta finisca nel disastro. È questo quello che ci ha fatto sempre ridere di loro. ed è per questo che gli rendiamo omaggio in una versione teatrale. Sì, è vero, potrebbe essere molto difficile portare sulle tavole di un palcoscenico le gesta dei nostri beniamini della risata. ma l'amore e il profondo rispetto che proviamo per loro ci porta a rappresentarli come non li abbiamo mai visti. Vedrete le loro gag prendere forma, le prove dei loro amatissimi film. E vedrete anche come hanno affrontato la loro vita famigliare, soprattutto, il rapporto con le loro mogli. però, l'unico messaggio che si vuole dare con questo spettacolo è di continuare ad amarli e ridere insieme a loro. È dal 1921 che ci hanno abituati a ridere con le loro facce, le loro cadute, le loro torte in faccia.Oggi, lo spettacolo "Stanlio & Ollio" ci aiuterà a renderli immortali.





Si prosegue il 3 dicembre quando andrà in scena Mettici la mano, regia di Alessandro D'Alatri, con Antonio Milo, Adriano Falivene

ed Elisabetta Mirra. Sul palco due personaggi amatissimi della serie 'Il Commissario Ricciardi', il brigadiere Maione e il suo informatore Bambinella.





Il 16 gennaio è la volta di Amanti, una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con protagonista Massimiliano Gallo.





Il 18 febbraio, in scena Carlo Buccirosso in uno spettacolo, Il vedovo allegro, di cui firma il testo e la regia.



Il 6 marzo Divagazioni e delizie, con Daniele Pecci nelle vesti anche di traduttore e regista, spettacolo coprodotto dal Tsa.





Ultimo appuntamento è il 3 aprile con Don Chisciotte -Tragicommedia dell'arte, Stivalaccio Teatro, regia e interpretazione Michele Mori e Marco Zoppello.





Una stagione quella del Teatro Tosti che si compone come sempre non solo della prosa nell'intento di garantire un'offerta quanto più variegata allo spettatore.





Torna dunque anche la stagione dei dialetti, curata dagli Amici della Ribalta, presieduta da Ermanno Di Rocco, con tre appuntamenti e la bella novità dell'abbonamento, quella dei concerti curata dall'Orchestra Sinfonica Tosti, diretta dal maestro Paolo Angelucci, con sei appuntamenti e il teatro ragazzi, tre spettacoli, scelti dal regista Antonio Tucci (Teatro del Krak) nella formula già sperimentata con successo del matinee Noi, si va a Teatro!