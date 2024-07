Le attivitÃ  di Ortona lanciano un appello: "Ottimizzare i servizi per i turisti Ã¨ vitale"

Con grande rammarico, Franco Musa ha registrato il non accoglimento della richiesta di incontro presentata al commissario il 2 luglio scorso. Musa, in rappresentanza di decine di attività di pubblici esercizi di Ortona, aveva avanzato la necessità di un incontro volto a ottimizzare alcuni servizi per meglio intercettare i numerosi turisti che frequentano la pista ciclabile ma che, a causa di difficoltà oggettive, non riescono a raggiungere il centro città.

La mancanza di un'adeguata comunicazione tra la pista ciclabile e il centro storico rappresenta una perdita significativa per il settore turistico e commerciale ortonese. Oltre a ciò, era stato sollevato il problema del collegamento con le zone Riccio e della stazione: tutte problematiche che purtroppo sembrano essere state ignorate dall'attuale commissario.

Musa denuncia un calo di presenze del 50% che le attività ricettive e di pubblici esercizi di Ortona stanno registrando, una situazione che mette a rischio centinaia di lavoratori. "È difficile accettare che queste difficoltà, che in molti casi sono facilmente risolvibili, non siano state prese in considerazione dalle autorità competenti", ha dichiarato Musa.

Alla luce di ciò, le attività coinvolte stanno seriamente considerando l'adozione di forme più incisive per portare all'attenzione delle autorità preposte questi problemi. "Auspichiamo che il nostro appello venga accolto nelle sedi opportune, affinché si possa lavorare insieme per migliorare i servizi e rendere Ortona una meta ancora più attrattiva per i turisti", ha aggiunto Musa.

L'elenco delle attività che supportano questo appello è lungo e variegato, comprendendo strutture ricettive, ristoranti, bar, pasticcerie e altri esercizi commerciali:

- Hotel Mara

- Pizzeria La Rustica

- Pasticceria Bar Gateaux

- Fantini Store

- Gelateria Oasi

- Pizzeria Marcucci Via Ceccario

- Muffin

- Champagnino

- Ristorante Villa Fania

- Drogheria del Corso

- Pasticceria Cantelmi

- Ristorante Vecchio Teatro

- Ristorante Piccola Canadese

- Frontemare

- Tapani'

- Domora Bedrooms Bed and Breakfast

- Ristorante Taurus

- Ristorante Terramia

- Ristorante Il Gambero

- Ristorante Vecchia Lanterna

- Pizzeria La Barcaccia

- Ristorante Miramare

- Hotel Ideale

- Antico Bar

- L'Artigiano del Bocconotto

- Hostaria del Castello

- Pizzeria L'Angolo

- Ristorante Il Sestante

- Caffè Italia

- Bar Enal

- Pizzeria Bar Abba

- Ristorante Doppia Vela

- Veronica Bar

- Chiosco Fonte Grande

Conclude Musa: "Confidiamo nella sensibilità delle autorità per affrontare e risolvere insieme queste criticità, assicurando così un futuro più prospero per le nostre attività e per l'intera comunità di Ortona".