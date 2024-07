Dai Lettori: Quale futuro per le frazioni di Ortona?

QUALE FUTURO PER LE FRAZIONI DI ORTONA? Contrada FORO e l'inciviltà dell'abbandono dei rifiuti in Via Torre Foro (Postilli-Riccio).



BASTA!!! Non se ne può più di vedere questa discarica a cielo aperto, è una VERGOGNA!!! Chi arriva da Francavilla dalla Postilli-Riccio fa ingresso nel degrado assoluto, transitando in una strada totalmente al buio di notte e, se invece di giorno, con il belvedere della spazzatura, vasche da bagno, water e frigoriferi abbandonati sul ciglio di una stradina senza marciapiedi e senza illuminazione, dove a malapena ci passano due autovetture in senso opposto. In estate senso unico perché troppo stretta!!!

Questo è il grido d'allarme che lancia l'Avv. Domenico Barbone Paolini, sensibile alle problematiche di Contrada Foro dove è residente, per sollecitare un intervento urgente diretto ad arginare questo fenomeno dilagante di inciviltà per impedire a coloro che quotidianamente abbandonano la spazzatura lungo la Postilli-Riccio di continuare ad agire indisturbati (v. foto).

Chiamato dai residenti della zona, l'Avv. Barbone Paolini già loro portavoce nelle dirette trasmesse da Ortona Notizie il 02 e 16 luglio, ritiene necessaria l'applicazione di una misura più incisiva.

È vero che queste dirette trasmesse con l'Avv. Barbone Paolini insieme ai residenti della Contrada hanno prodotto già i loro effetti, giacché lo scorso 12 luglio gli agenti della Polizia Locale di Ortona, nell'ambito delle attività loro demandate di prevenzione e controllo, hanno espletato attività finalizzate a contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Questa attività, svolta in collaborazione con gli operatori della Ecolan, si attiva con le segnalazioni sia da parte dei cittadini che con il servizio di controllo svolto direttamente dalla Polizia Locale su tutto il territorio.

Difatti "i controlli saranno intensificati nei mesi di luglio e agosto - confermano dal Comando della Polizia Locale di Ortona - con una pattuglia destinata esclusivamente a questa attività, anche con l'utilizzo di personale in borghese.”

Ma tutto ciò purtroppo non è bastato, in quanto anche di recente hanno abbandonato un mucchio di rifiuti lungo la Via Torre Foro, come testimoniato dal video che il proprietario di un terreno adiacente ha inviato sul gruppo Facebook "ORTONA Foro, Postilli, Lazzaretto e Savini" creato dall'Avv. Domenico Barbone Paolini

Un ottimo deterrente, ritiene l'Avv. Barbone Paolini, può essere costituito dall'installazione di FOTOTRAPPOLE, telecamere attive h24 in qualsiasi stagione dell'anno per riprendere ed eventualmente multare gli autori di questo riprovevole gesto che, oltre a ledere il decoro della Contrada, provocano danni all'ambiente e pericolo per gli autoveicoli che possono incorrere nell'attraversamento di cinghiali attirati dal forte odore della spazzatura.

Soluzione questa che ha già dato ottimi risultati in altri comuni, come ad esempio Vasto, le cui fototrappole hanno consentito di individuare gli autori dei diversi gesti di inciviltà dell'abbandono di rifiuti (fonte Vastoweb.com).

I proprietari dei terreni in via Torre Foro lungo la Postilli-Riccio, ogni mattina trovano un "regalino" (come è stato definito dal cittadino che ha inviato il video all'Avv. Barbone Paolini) ossia accumuli di buste piene di spazzatura, scatoloni e quant'altro abbandonati sul ciglio della strada, o peggio ancora, dentro il canale laterale dove confluisce l'acqua piovana.

Questo accade nonostante l'istituzione di un apposito corpo della Polizia Municipale per sorvegliare ed eventualmente multare gli incivili che buttano la spazzatura.

A questo punto, conclude l'Avv. Barbone Paolini, si rende indispensabile l'installazione di FOTOTRAPPOLE attive h24 perché spesso gli civili agiscono di notte quando non c'è nessun controllo, facilitati della mancanza totale di pubblica illuminazione.

Ulteriore impegno per il Comune di Ortona (che non può ricordarsi della Postilli-Riccio solo sotto le votazioni) e ulteriore sollecito dell'Avv. Domenico Barbone Paolini che invita tutti i cittadini a segnalare alle Forze dell'Ordine questi incivili, anche tramite il gruppo Facebook "ORTONA Foro, Postilli, Lazzaretto e Savini" a cui bisogna iscriversi per inviare segnalazioni, ricevere informazioni e condividere iniziative in tal senso.

Firmato Avv. Domenico Barbone Paolini