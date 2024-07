Tombesi C5: Riconfermato Paolo Aiello!

Seconda conferma in casa Tombesi: Paolo Aiello.

Per il secondo anno consecutivo, il "Profao" sarà il preparatore atletico dei gialloverdi. Dopo lo scorso campionato vinto, ennesimo successo di una carriera pluridecorata, è pronto ad una nuova sfida: "Partiamo dicendo che sono felicissimo di rimanere e felicissimo di rivedere il nostro presidente di nuovo positivo, dopo alcune settimane difficili... È davvero una persona che vive questo sport, e in particolare la "sua" Tombesi, con grande passione. Rispetto allo scorso anno, anche a causa dei molteplici impegni lavorativi che fortunatamente sto sommando, sarò meno allenatore in seconda e più consulente, specificamente concentrato sulla performance atletica. Ciò non vuol dire che non continuerò ad essere di supporto a mister Morena, con il quale la sinergia è totale. Quanto alla stagione che ci aspetta, dico solo una cosa: ci divertiremo. Quando si riparte da zero, con una squadra totalmente nuova, si può impostare un lavoro nuovo, uscendo da quella zona di confort che fatalmente si crea, quando hai giocatori che da tanti anni sono in squadra, come accadeva alla Tombesi fino allo scorso anno. Sì, ne sono convinto: ci divertiremo!