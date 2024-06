12° Recital di Poesia dialettale e in lingua – 5° Memorial dedicato a Anna Basti

Sabato 15 Giugno ore 18,00 al Bar “ Pausa Caffe’” in Via Tommaso Berardi, Ortona il 12° Recital di Poesia dialettale e in lingua e il 5° Memorial dedicato a Anna Basti

Interverranno:

Annamaria Di Lorenzo: Moderatrice e Presidente delle due Associazioni



Cav. Maria Luisa Orlandi: che parlerà delle origini e della storia del dialetto Ortonese e della Maggiolata



Maria Carinta Naccarella: che si è esibirà con degli sketch insieme ad alcuni poeti dell’Associazione Culturale Sportiva Giovanile Olimpia : Maria Tommasa Primavera

Nadia Di Filippo e Carlo Di Carlo



Poeti: che declameranno le proprie poesie