LA AKEA SRL NUOVO MAIN SPONSOR DELLA SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA

Ancora una novità per la stagione 2024/2025. Sarà la AKEA, azienda di proprietà del vice presidente Rocco Tenaglia a svolgere il ruolo di Main Sponsor.

La squadra manterrà lo storico nome e parteciperà al campionato di Serie A3 come Sieco Service Impavida Ortona e manterrà l'identico staff dirigenziale con a capo il neo Presidente Andrea Lanci. La famiglia Lanci, quindi, continuerà a garantire il proprio apporto economico ed organizzativo in seno al sodalizio che sotto la guida di Tommaso Lanci è tornata a splendere su palcoscenici nazionali.

Fondata nel 1996, AKEA Srl si distingue nel panorama manifatturiero internazionale per la sua specializzazione nella produzione di supporti tessili coagulati e spalmati a base poliuretanica. Questi prodotti di alta qualità sono essenziali per la creazione di pelli sintetiche e tessuti rivestiti utilizzati in una vasta gamma di applicazioni tecniche.

Originariamente concentrata nei settori della calzatura e della pelletteria, negli ultimi anni AKEA ha sapientemente ampliato e diversificato il proprio modello di business. Oggi l'azienda si afferma con autorità in settori emergenti come automotive, legatoria e abbigliamento. La collaborazione con prestigiose aziende a livello nazionale e internazionale testimonia la sua crescente influenza e affidabilità.

La mission di AKEA è quella di creare prodotti tecnicamente avanzati, valorizzando l'affidabilità dei processi produttivi e l'uso di materiali garantiti e certificati. L'azienda si impegna nella flessibilità organizzativa e nell'innovazione, promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali interne. Inoltre, AKEA mantiene un impegno costante nel rispetto delle normative ambientali, testimoniando il suo impegno verso la sostenibilità.

Con un occhio sempre rivolto al futuro, AKEA Srl continua a evolversi, guidata dai principi di eccellenza, responsabilità e innovazione.