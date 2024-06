SSD ORTONA CALCIO - PAROLA AL PRESIDENTE

Vogliamo dirvi GRAZIE per esserci stati vicini sia nei momenti di difficoltà che in quelli di felicità sportiva.

nella scorsa stagione la vostra vicinanza e il vostro supporto è stato decisivo per la splendida scalata che ci ha permesso di disputare la semifinale play off contro il San Salvo.

Ora siamo pronti a voltare pagina, siamo PRONTI A RIPARTIRE: consapevoli del ruolo che rivestiamo nella nostra città, vogliamo offrire un progetto CREDIBILE e SOSTENIBILE.

Abbiamo deciso di ristrutturare il nostro settore giovanile attraverso l'ingresso di nuove figure tecniche e gestionali che metteranno a disposizione dei ragazzi la propria esperienza e competenza.

In linea con tale politica societaria, sarà nostra intenzione valorizzare in prima squadra i ragazzi meritevoli per capacità tecniche e morali provenienti dal settore giovanile.

La rosa che verrà messa a disposizione del nuovo tecnico mister Lalli per la stagione sportiva 2024-25 sarà un giusto mix di giocatori più giovani e senatori più esperti.

Tutte le novità organizzative relative a SETTORE GIOVANILE E PRIMA SQUADRA saranno comunicate sui nostri canali social.