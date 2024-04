Settanta minuti ad alto livello non sono bastati

CATIGNANO VICOLI 3

VICTORIA CROSS 2

Tornare a mani vuote dopo aver fatto una grande prestazione è una cosa che fa molto male ma che comunque non deve abbatterci anzi, ci deve dare la consapevolezza della nostra forza.

In casa di una squadra che con la vittoria di oggi è andata seconda in classifica, siamo stati per settanta minuti assoluti padroni del campo, purtroppo però abbiamo pagato la mancanza di cambi a disposizione, ne avevamo solo due a disposizione e con il caldo in molti hanno accusato la stanchezza e sono dovuti rimanere in campo fino alla fine.

Primo tempo chiuso in vantaggio per 1-0 con gran goal di Simone Altobelli ben servito da Raffaele D'amelio.

Nel secondo tempo dopo un quarto d'ora raddoppio di Flamur Hamza.

Altre occasioni per chiudere definitivamente la contesa non sfruttate e questo poi l'abbiamo pagato.

A venti dal termine accorciano con un goal in rovesciata.

Il pareggio loro a cinque minuti dalla fine e al quinto minuto di recupero segnano il goal vittoria con una rete sotto l' incrocio dei pali.

Quest' anno è così, anche la dea bendata ci gira le spalle ma la testa va già a domenica prossima dove nel nostro stadio affronteremo il Rapid che è in piena lotta, come noi, per la salvezza, con l' imperativo di vincere.

Forza Victoria Cross Ortona