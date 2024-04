IL SOGNO CONTINUA - SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA DELL'ORTONA - SUO IL DERBY COL SAN VITO

Ci si aspettava un derby tra due squadre forti e il campo l'ha dimostrato senza ombra di dubbio . Era una gara importante ai fini della classifica perchè poteva proiettare l'Ortona nella quaterna che si disputerà i play-off e nello stesso tempo con una vittoria il San Vito avrebbe avuto ancora la speranza di veleggiare essa stessa verso gli spareggi per salire di categoria .

La gara era sentita da ambedue le tifoserie e non e' un caso se questa partita ha stabilito per quest'anno il record d'incassi .

Chi e' venuto allo stadio non e' rimasto deluso perchè le due squadre si sono affrontate a viso aperto ed hanno offerto uno spettacolo davvero all'altezza dei desideri degli sportivi .

Nonostante la grande posta in palio la gara pur con grande agonismo e'rimasta nei binari di sostanziale correttezza .

Il San Vito già dai primi minuti ha mostrato il suo valore ed e' passato subito in vantaggio con una scorribanda del proprio centravanti Bernabeo che ha bruciato sullo scatto tutta la difesa gialloverde , impreparata per l'occasione , e con un preciso tiro ha trafitto l'incolpevole portiere Braga .

La squadra ospite gia' in altre occasioni ha dimostrato di saper giocare in contropiede avendo due centrali d'attacco che se gli lasci un po' di spazio ti trafiggono inesorabilmente , non e' un caso che fuori casa ha sempre disputato ottime gare .

Credo che l'arma migliore che possiede la squadra di Alberto Iezzi sia proprio la potenza e la velocità dei due attaccanti Barnabeo e e Petrovic che diventano inarrestabili negli spazi larghi .

Comunque il mister ortonese dopo lo sbandamento iniziale ha richiamato la difesa rea di lasciare troppi spazi ai due attaccanti e da questo punto in poi hanno serrato i ranghi limitando davvero i due fino a renderli inoffensivi .

Su uno sviluppo di calcio d'angolo l'Ortona all'11' del pt. ha pareggiato con un'incursione del difensore Di Pasquale che da vero attaccante e con una bella sforbiciata trafiggeva il portiere ospite .

I gialloverdi hanno continuato a pressare ma il San Vito ha ribattuto colpo su colpo e la partita e' stata sempre in bilico fino al rigore , al 27' st. quando un attaccante ortonese penetrava in area di rigore costringendo un difensore a trattenerlo , fallo sacrosanto che l'arbitro ha prontamente ravvisato .

Sul dischetto si presentava il solito Selvallegra che purtroppo come la scorsa gara si faceva respingere il tiro ma uno svelto Rosati riusciva comunque a segnare sulla ribattuta .

Al 35' del st. faceva il suo rientro in campo il centravanti Tarquini reduce da un lunghissimo stop causa un infortunio ai legamenti crociati che si rendeva protagonista di una bella iniziativa in contropiede che per poco non riusciva a segnare la terza rete mettendo al sicuro il risultato .

Comunque la squadra ospite mai doma ha continuato a lottare ed al 47' del st. riusciva a procurarsi un rigore su ingenuità dell'esperto Giandonato che ha commesso un fallo in area di rigore incomprensibile essendo tranquillamento in controllo sull'avversario . Sul dischetto andava Quintiliani che per fortuna mandava fuori . Grande sospiro di sollievo e l'Ortona portava in porto per la settima volta consecutiva la vittoria che la proietta in piena zona play-off .

Formazione dell'Ortona

1- Braga v. 6.5 non e'stato molto impegnato e sul gol subito non credo abbia colpe .

2-Di Pasquale v. 7.5 avevamo detto che stava crescendo ed anche oggi ha fatto una buona gara impreziosita da un gran bel gol . E' il secondo quest'anno , molto bravo .

3-Palmaricciotti v. 6.5 una buona prestazione la sua , senza acuti ma ha fatto il suo .

4- Giandonato v. 6 Conosciamo il suo valore ed anche oggi ha dato il contributo a centrocampo ma quella ingenuità commessa a fine gara e che ha regalato su un piatto d'argento la possibilità di pareggiare al San Vito grida ancora vendetta .

5-Giancristofaro v. 6.5 Senza Lieti almeno nei primi minuti si e' trovato un pò spaesato ma col passare del tempo e' cresciuto dando un contributo consistente nell'arginare gli avversari .

6-Caporale v. 6 Dopo un sbandamento iniziale che ha permesso a Bernabeo di siglare la prima rete e un secondo appena dopo fortunatamente non sfruttato adeguatamente dallo stesso centravanti si e' assestato secondo il suo standard , ma ripeto un inizio davvero insufficiente .

7-Di Pietro v. 6.5 non la sua migliore prestazione comunque il suo contributo non lo fa mai mancare ma onestamente non sono soddisfatto della sua gara .

8-Konda v. 6.75 Comincia da titolare anche oggi a riprova che si sta ritrovando , peccato che un infortunio non gli consente di finire la gara , speriamo in un nulla di grave .

9-Petaccia v.7 questo ragazzo migliora di partita in partita , la prestazione di oggi mi ha soddisfatto , corre , ha fisico , sa controllare la palla , fa salire la squadra , ricorre , non si risparmia mai , e' poliedrico e l'allenatore a seconda le circostanze lo impiega anche a centrocampo , bravo Stefano .

10- Selvallegra v. 6 E' chiaro che sto parlando di un calciatore fondamentale per l'Ortona ma oggi e' stato un po' sotto il suo standard ed anche il rigore da lui calciato e' stato identico a quello fallito la scorsa gara , ha classe da vendere ma deve recuperare il tocco magico che lo contraddistingue .

11-Salanovic v. 6 qualche spunto ma troppo poco , quando il gioco si fa molto agonistico soffre maledettamente e fa vedere le sue fragilità , buona tecnica ma deve migliorare e di molto sul piano della combattività .

18- Rosati v. 7 uno scatto perentorio su respinta del portiere Marino sul rigore battuto da Selvallegra gli concede la gioia del gol che ci regala i tre punti .Bravo Giuseppe .

19-Tarquini v. 6.5 un bentornato a questo sfortunato giocatore , speriamo che possa aiutarci in questo scorcio finale per raggiungere gli spareggi .



Allenatore Colussi v. 8 conosce a mena dito i suoi calciatori e con sapienza riesce a farli rendere al meglio . Da tranquillità e serenità a chi entra in campo , li sa catechizzare e ne ricava il massimo . Ha amalgamato una squadra che e' stata capace di inanellare una striscia di vittorie continuative che ci proietta prepotentemente nella zona per disputare gli spareggi per il passaggio di categoria .

Amerigo Gizzi