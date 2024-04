Il Prof. Luigi Polidoro è nuovo presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Ortona

Domenica 7 aprile, nella Sala Eden a Ortona si è tenuta l’assemblea elettiva dei soci della Lega Navale Italiana – Sezione di Ortona, per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2024-27. Due le liste candidate alla direzione di questa associazione che ha numeri importanti, raggruppando quasi settecento soci e con una sede nautica e dotazione di mezzi nel patrimonio che non hanno eguali in Regione e che costituisce un’eccellenza per Adriatico nell’ambito del diporto.



Dopo un’animata fase collegiale si sono svolte le operazioni di voto e l’indicazione dei soci per la presidenza è confluita verso il Prof. Polidoro Luigi che ha raggiunto il 60% delle preferenze.

Già amministratore della Città di Ortona e membro da diversi anni del sodalizio in cui ha rivestito diverse funzioni terminate tre anni fa con la delega allo sport ed ai rapporti con gli Istituti Scolastici, Polidoro ha raccolto con entusiasmo il testimone lasciatogli dall’avv. Roberto Diano, Presidente della passata conduzione.

Il nuovo Direttivo è composto da

Consiglieri:

Amoroso Cinzia

Gambaro Federico

Rapino Eugenio

Colaizzi Vito

Di Deo Umberto

Narcisi Franco



Supplenti:



Girasoli Antonio

Iannicca Marcello

Scelza Pasquale

“ Ho sempre creduto nel mondo dell’associazionismo dedicando con entusiasmo molto del mio tempo e passione a primari sodalizi come il CAI, la Lega Navale Italiana, OrtonaSub ed altro, ricoprendo con impegno diversi incarichi ed ottenendone sempre soddisfazioni impagabili - ha dichiarato il Prof. Luigi Polidoro , - essere stato indicato come Presidente della sezione Ortonese della Lega Navale Italiana, primaria unità Regionale e fiore all’occhiello della Costa Adriatica mi riempie d’orgoglio e gratificazione. Ho accettato questa carica con forte senso di responsabilità e con la giusta motivazione conscio di essere supportato da un Consiglio Direttivo di altissimo profilo. L’obiettivo più ambizioso, la sfida più appassionante di questo progetto sarà quella di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal nostro bacino portuale che può consentirci di trasformare la sezione della Lega Navale di Ortona in un grande circolo in grado di assumere il ruolo di interlocutore privilegiato con le Istituzioni e capace di competere con i circoli più grandi d’Italia. Ringrazio tutti quelli che mi hanno incoraggiato, assicurandomi collaborazione e spronato a propormi assieme ai tanti che hanno lavorato finora con impegno disinteressato contribuendo a far crescere la sezione.”

“ Il potenziamento dei settori sportivi che vedono come discipline trainanti la vela, il canottaggio, la canoa e la pesca dovrà consentire ai nostri giovani atleti, di cui molti già titolati a livello Nazionale, una maggiore valorizzazione e visibilità facendo emergere eccellenze che costituiranno le basi della lega nel prossimo futuro. - ha aggiunto il neo presidente - a questo vogliamo aggiungere un più opportuno utilizzo della base nautica, posta in una collocazione privilegiata, ben attrezzata e con ampia disponibilità di mezzi tra cui la “barca della legalità”, ANASSA, il natante a vela sottratto al traffico dei migranti e messo a disposizione del sodalizio ai fini della formazione in ambito nautico ed attività volte al sociale”





