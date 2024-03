Regionali, ora tocca all'Abruzzo: le voci di Liris, D'Alfonso e Tortoâ€‹

"Da parte nostra non c'è alcun timore, anzi: c'è la consapevolezza dell'importanza dell'Abruzzo e, dopo la Sardegna, di un'Italia che guarderà con grossa attenzione quello che succederà qui, che sarà centrale in termini politici e di narrazione". A dirlo all'agenzia Dire è il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia ed ex assessore della Giunta Marsilio, Guido Liris, in merito alle elezioni regionali in Abruzzo.

"Noi partiamo dal lavoro eccezionale del governo Marsilio, di cui mi posso vantare di essere stato assessore per quattro quinti del suo mandato- ha ricordato Liris- Oggi vogliamo raccogliere i frutti di questo lavoro insieme agli uomini e alle donne che hanno deciso di appoggiarci, che in termini professionali, qualitativi e a livello politico sapranno fare la differenza". Per il senatore "il presidente Marsilio ha una storia politica importante alle spalle e ha dimostrato di avere u peso specifico eccezionale a livello di 'stanze romane', che ha fatto e può fare ancora la differenza in termini di infrastrutture, progetti e finanziamenti di cui la Regione Abruzzo può fruire". Ora, ha concluso Liris, "con ottimismo si guarda al 10 marzo, sapendo che le due partite, Sardegna e Abruzzo, non sono assimilabili né per il modo in cui nasce la candidatura né per il tipo di governo alle spalle nei cinque anni precedenti. Le passerelle di Conte e Schlein su manganellate e altre elezioni regionali non attaccheranno, gli abruzzesi vogliono ascoltare proposte e progetti per il loro territorio".

D'Alfonso (PD): Centrodestra terrorizzato, D’Amico è un Prodi 'riuscito'

"Dopo la Sardegna nel centrodestra sono terrorizzati, ogni assessore ora sembra affetto da un 'movimentismo riparatore', sembrano tanti Gianburrasca perché sanno che devono recuperare cinque anni in dieci giorni". Queste le parole all'agenzia Dire del deputato del Partito democratico, Luciano D'Alfonso, in merito alle elezioni regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo.

A sfidare il governatore uscente Marco Marsilio sarà, per il campo 'larghissimo' di centrosinistra, Luciano D'Amico, già rettore dell'Università di Teramo e presidente di Tua, l'azienda del tpl pubblico abruzzese. "Il nostro candidato è un Prodi riuscito, ha grande competenza, una parola convincente e mai barcollante, ha alle spalle lavori fatti, risanamenti veri e gestioni riconosciute- ha commentato D'Alfonso- Chi lo conosce lo adora, chi non lo conosce lo vuole conoscere. Marsilio invece è acciaccato, la sua estraneità all'Abruzzo lo rende incoerente, non ha ancora imparato il territorio regionale: basti ricordare che ha dato 14 milioni al Napoli Calcio pensando di aiutare così tutti i club dilettantistici abruzzesi".

Senza parlare, ha proseguito il deputato dem, "del tuffo alle Naiadi che ha ricordato il petto gonfio del capo del ventennio, spiegando di averlo fatto per garantire che la piscina sarebbe stata resa idonea: peccato che poi non è accaduto nulla, se non il sequestro. L'unica attenzione che ha attirato è stata infatti quella giudiziaria, come dimostra anche la sanità".

Torto (M5S): Cittadini non voteranno un console romano