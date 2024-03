Grande prova del Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 3

VACRI 2

Una vittoria meritata ed importante quella ottenuta oggi dai nostri ragazzi che hanno giocato una delle migliori partite stagionali.

Per quello che si è visto in campo un risultato che va stretto alla nostra squadra e se il Vacri è rimasto in partita fino alla fine lo deve soprattutto al proprio portiere autore di una serie di prodezze, tra cui anche un calcio di rigore respinto.

Primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0 con reti di De Luca e Luciani entrambi di testa su due corner calciati magistralmente da D'Amelio.

Nel secondo tempo dopo un quarto d'ora si va sul 3-0 con un eurogol di De Luca ( con questa doppietta il bomber sale a 22 goal ).

Un' ingenuità difensiva da parte nostra rimette in carreggiata il Vacri che accorcia le distanze.

Ma la squadra continua a creare occasioni a raffica ma il numero uno ospite erge il muro e mantiene a galla la propria squadra che a cinque minuti dalla fine segna e si porta sul 3-2.

Poi non succede piu' nulla e va in archivio una gara che ci porta tre punti fondamentali per continuare a lottare per l' obiettivo chiamato salvezza.