Sfiora l' impresa il Victoria Cross Ortona

REAL MONTESILVANO 3

Victoria Cross Ortona 3

Una partita non adatta ai deboli di cuore, quel cuore che hanno messo i ragazzi oggi, non hanno mollato mai soprattutto nei momenti di difficoltà!

Passiamo subito in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Emanuele De Luca procurato da Francesco Rega.

Al 20° il Real Montesilvano pareggia su calcio di rigore e dopo un quarto d'ora passano in vantaggio.

Il primo tempo si chiude con la squadra di casa in vantaggio per 2-1.

Dopo un quarto d'ora il Real Montesilvano realizza la terza che avrebbe abbattuto chiunque, ma non noi!

I cambi di Mister La Barba sono stati tutti decisivi e alla mezz'ora ancora De Luca accorcia le distanze ( con questa doppietta il nostro bomber si porta a 20 goal ).

La squadra cambia marcia ed al 40° su un' incursione dell' indemoniato De Luca il difensore di casa ben pressato da Simone Vitellone la mette nella sua porta, 3-3!

E non ci accontentiamo, al terzo minuto di recupero una splendida rovesciata di De Luca sfiora la traversa, sarebbe stata l' apoteosi!!!

Complimenti a tutti i ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di tenere a questa maglia.

FORZA VICTORIA CROSS ?❤️?❤️?❤️