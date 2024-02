UNA GRANDE VITTORIA DELL'ORTONA CONTRO LA CORAZZATA MIGLIANICO LANCIANO

Oggi l'Ortona Calcio ha voluto omaggiare le donne anticipando la loro festa di marzo in quanto il giorno canonico non corrisponde con una gara nel campo amico . Una bella iniziativa corollata con la distribuzione alle donne presenti di un mazzo di mimose . L'Ortona oltre al calcio si distingue anche per iniziative sociali , brava la società . Noi di Ortona Notizie volentieri e con piacere abbiamo voluto aderire con slancio a questa iniziativa mettendo appunto la foto del banchetto allestito con le mimose e con una bella presenza , appunto femminile ma con la maglia gialloverde .

Per tanti ortonesi la vittoria va dedicata ai calciatori del Miglianico L. - Farindolini Lorenzo e Cellucci Giacomo , calciatori il primo gialloverde per la prima parte del campionato e il secondo già con l'accordo con l'Ortona e' andato al Miglianico L. .

Una gara importantissima per l'Ortona calcio che veniva da due vittorie consecutive contro una squadra allestita per vincere a man bassa il campionato e che sta dimostrando di avere uno spessore davvero notevole , ne e' la testimonianza che nonostante la sconfitta e' ancora prima in classifica . La gara era attesissima per verificare l'effettivo valore della compagine di Colussi che a volte ha avuto alternanza di risultati pur facendo intravedere in tutte le gare disputate , eccetto qualcuna , un valore e uno spessore sicuramente superiore a quello che la classifica gli dava .

Il risultato di uno a zero fa capire che la gara e' stata per molto tempo in bilico e c'era anche la sensazione che chi avesse segnato per prima molto probabilmente si sarebbe aggiudicata la gara . Purtroppo alla metà del secondo tempo il centravanti ortonese Ruiz ha subito un infortunio e questo lasciava presagire che segnare , era l'unico vero attaccante in campo , era quasi proibitivo . Il mister non si e' perso d'animo ed ha inserito Petaccia in sostituzione di Ruiz e Di Pasquale per rinforzare la difesa , i due entrati hanno disputato un fine gara splendido e addirittura Di Pasquale si e' fatto trovare al posto giusto ed al momento giusto e con un tapin sotto porta al 30' s.t.ha insaccato portando in vantaggio la squadra Ortonese . Da questo punto in poi i gialloverdi hanno acquistato la consapevolezza di potercela fare ed hanno messo anima e cuore per portare a casa questo meraviglioso risultato . Il Miglianico Lanciano ha cercato di pressare per arrivare al pareggio ma la compagine di casa ha fatto un paio di ripartenze velenose che non si sono tradotte in altrettanti goals solo per un non nulla . E' una vittoria importante perchè ci fa capire che nessuna squadra ci e' superiore e possiamo giocarcela con chiunque . Peccato per l'infortunio occorso a Ruiz che ci priva , speriamo solo per poco tempo stante anche l'assenza forzata per infortunio di Tarquini che e' già in riabilitazione da circa un mese .

Ora bisogna sopperire alle difficoltà in zona d'attacco con una abnegazione ed un impegno superiore consci come siamo che la struttura della nostra compagine e' di un certo livello .

Formazione Ortona

1-Braga v. 6 poco impegnato

2-Donatelli v. 6 forse e' stato un tantino al di sotto dei compagni di reparto , in difficoltà più volte .

3-Finizio v. 6.5 negli ultimi tempi il mister gli sta dando fiducia , lui lo ripaga con buoni risultati

4-Giandonato v. 7 buona la sua gara , sta ritornando ai livelli iniziali , ottima intuizione dove può andare la palla , mantiene il centrocampo insieme a Di Pietro in modo egregio

5-Lieti v. 7 senza fronzoli , mette il bavaglio a Cellucci che e' parso lontano parente del centravanti che conoscevamo .

6-Caporale v. 7+ granitico , essenziale , dalle sue parti non si passa , quando serve anche irruento quanto basta . Anche lui zittisce ogni velleità di Cellucci

7-Di Pietro v. 7 se sapesse la sofferenza che procura alla propria ragazza sempre presente allo stadio per seguirlo gli dedicherebbe una rete che stenta a venire , falla felice

8-Majo v. 7 una bella sorpresa , volitivo , mobile , a volte intraprendente , bravo ragazzo

9-Ruiz v. 6.5 non all'altezza della scorsa domenica dove ha letteralmente fatto impazzire il suo marcatore e ha impallinato con una tripletta il portiere avversario , comunque per quanto e' rimasto in campo benchè isolato si e' dato da fare

10-Selvallegra v. 7 ha classe e si vede , e' un attaccante aggiunto ma da una mano anche al centrocampo , spesso arriva spompato per concludere efficacemente .

11-Salanovic v. 6 poco in mostra , troppo compassato e poco combattivo , quando la gara e' molto combattuta perde colpi .

14-Di Pasquale v. 7.5 segna il goal che regala i tre punti alla squadra , si fa trovare al posto giusto al momento giusto , bravissimo

20-Petaccia v. 7 a me e' piaciuto molto , come centravanti ha lottato , ha fatto salire la squadra , ha sfiorato il goal ed ha servito un pallone al bacio a Selvallegra .

allenatore Colussi v. 7.5 a metà del secondo tempo si e' infortunato l'unico vero attaccante che era in campo , lo ha sostituito con Petaccia che lo ha ripagato con una prestazione all'altezza , ha cambiato Donatelli con De Pasquale che ci ha regalato la vittoria , ottima gestione della panchina