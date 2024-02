Chiesa di San Giuseppe- Lavori straordinari - infiltrazioni acqua

Il Consiglio Pastorale e i Parroco di San Giuseppe chiedono un contributo straordinario per finanziare dei consistenti lavori necessari per rimediare ai danni provocai dalle infiltrazioni di acqua che stanno pregiudicando il decoro e la stabilità della chiesa di San Giuseppe a Ortona.



Al microfono di Anna Maria De Grandis nell'intervista realizzata con la Dpe Video di Edoardo Di Pierro , Francesco Polidoro, portavoce del Consiglio Pastorale, vuole sensibilizzare la comunità parrocchiale e Ortona e “ le aziende che fanno parte della comunità parrocchiale ” sottolineando che come “ la parrocchia come edificio fisico è un bene di tutta la comunità ”

L'intervento è particolarmente importante , e conseguentemente le somme necessariamente rilevanti .

Un parte dei lavori verrà finanziata , tramite la Diocesi di Lanciano Ortona , dalla Cei .

Nel corso dei lavori potranno venire fuori altri imprevisti e i costi preventivati potranno lievitare .

Il consiglio ha consegnato una lettera ai parrocchiani per chiedere un contributo straordinario , “ ognuno in base alle proprie possibilità, ma anche in modo congruo ”

Il contributo è stato chiesto, con una lettera appositamente predisposta dal Comitato del Parrocchiale e dal Parroco di San Giuseppe , Don Rolando, anche alle aziende che presenti nell'area di riferimento della comunità parrocchiale si San Giuseppe .

Il Parroco Don Rolando, nell'annunciare i lavori inizieranno per primavera , anticipa che la festa di San Giuseppe di quest'anno sarà più religiosa, per dare appunto la priorità alle esigenze imposte dai lavori .

Ci saranno anche eventi per raccogliere fondi: una cena per l'8 marzo e una fiera del dolce , con la collaborazione con le signore del gruppo liturgico , e un pesca di beneficienza in occasione della la festa di San Giuseppe.

Le offerte possono essere detratte, in base alla normative vigenti,

e il comitato rilascerà apposita ricevuta, per chi vorrà dare un contributo in contanti

I lavori inizieranno ad aprile - maggio , dopo la festa di san Giuseppe del 19 marzo , e saranno vigilati direttamente anche dai membri del Comitato parrocchiale

Durante i lavori le celebrazioni liturgiche verranno fatte nella cappellina della chiesa di San Giuseppe e nella chiesa della Madonna Degli Angeli

In attesa della festa per conclusione dei lavori il parroco invita tutti i fedeli a contribuire sottolineando che “ la chiesa è della parrocchia ”

e tramite queste lettere “ vogliamo bussare al cuore di tutte le persone ”