Trasferta insidiosa per il Victoria Cross Ortona

Domenica 25 febbraio alle ore 11.00, il Victoria Cross Ortona affronterà in trasferta a Montesilvano il Real Montesilvano.

I pescaresi sono avanti di dieci punti sulla compagine ortonese ma la squadra ha trovato la quadra giusta e si andrà a giocare le sue chance a viso aperto.

Ci saranno alcune defezioni per i ragazzi di Mister La Barba ma sicuramente chi verrà schierato darà tutto pur di riportare a casa un risultato positivo che in questo momento farebbe molto comodo alla classifica che non sorride agli ortonesi.