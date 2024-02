Bucci (Lega): "L'intervento di Febbo svela finalmente chi ci sia dietro certe ambiguitÃ  in provincia di Chieti"

"Excusatio non petita, accusatio manifesta. («scusa non richiesta, accusa manifesta - Chi si scusa si accusa» ) L'intervento di ieri di Mauro Febbo svela finalmente, a chi mai avesse avuto qualche dubbio, chi sia il regista di certe ambiguità in provincia di Chieti". Così il commissario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci in risposta alle dichiarazioni di Febbo su quanto accaduto e sta accadendo al Comune di Ortona.

"Avevamo chiesto un segnale di chiarezza, avevamo tutti concordato di firmare, l'altro ieri, contestualmente le dimissioni davanti al notaio - sottolinea Bucci - e, invece, a poche ore dalla firma e a due giorni dalla data ultima per poter tornare alle urne in primavera, Forza Italia con la solita ambiguità ha fatto mancare un consigliere per sopravvenuti impedimenti.

A questo punto è lampante che si sacrifica la coerenza politica alla convenienza di qualcuno! 'La Lega perde pezzi', dice Febbo, esattamente come li ha persi in passato Forza Italia, che un tempo era il primo partito nazionale e oggi non arriva neanche a doppia cifra: questo è un ciclo che capita in politica. A Febbo dico ancora che la Lega perde le elezioni quando esponenti di Forza Italia tradiscono, il Centrodestra vince quando la lealtà e la coerenza vengono rispettate da tutti nella coalizione!"