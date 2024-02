FEBBO REPLICA A BUCCI: FACCIA PRIMA UN'ANALISI SU QUANTO ACCADE NEL SUO PARTITO

La replica di Mauro Febbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale , a Maurizio Bucci, commissario provinciale della Lega Chieti

"Prima di inerpicarsi in valutazioni fantasiose, arbitrarie e prive di ogni fondamento, invito il commissario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci a fare una preventiva e attenta analisi della situazione che esiste all'interno del suo partito. E' evidente a tutti, infatti, che in questi anni hanno dovuto registrare una emorragia costante sia in termini di amministratori ed eletti sia in termini di consenso. Riguardo a quanto successo in occasione delle elezioni a Chieti, Avezzano, Ortona e Atessa, e mi fermo qui, ritengo si debbano fare altre considerazioni e analisi rispetto a quanto strumentalmente sostenuto da Bucci. Forza Italia come sempre continua a lavorare negli interessi degli abruzzesi e dei territori". Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo.