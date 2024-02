Bucci - Commissario provinciale Chieti (Lega) : " Gli azzurri, in alcune realtÃ , anzichÃ© pensare al bene comune, perseguono interessi propri "

"Il Centrodestra perde un'occasione importante per mandare a casa l'Amministrazione comunale di Ortona, ma soprattutto per dare un segnale di unità della coalizione e la responsabilità è di Forza Italia. Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere nella politica con la P maiuscola. Per questo ritenevamo anche superabile quanto accaduto alle ultime elezioni di Ortona e prima ancora di Chieti. Ma ci sbagliavamo. La politica come idealità e servizio ormai da tempo, almeno in certi ambienti, non pare esserci più".

A sottolinearlo è il commissario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci a proposito di quanto sta succedendo "e non da ora al Comune di Ortona".

"La domanda che, a questo punto, ci poniamo è dove erano i vertici provinciali, regionali e nazionali di Forza Italia quando le città di Chieti e Ortona sono state consegnate nelle mani del centrosinistra, e dove sono adesso. E ancora - prosegue Bucci - ci chiediamo cosa pensano di fare di fronte a determinate situazioni che si stanno verificando. Neppure in campagna elettorale la coerenza politica riesce a trionfare. Dobbiamo purtroppo constatare che in questa vicenda la politica perde. A vincere è solo la logica dei gruppi di potere. La Lega - fa presente Bucci - non si riconosce assolutamente in questo modo di fare. Dispiace dover prendere atto che Forza Italia, in alcune realtà, anziché pensare al bene comune, persegue interessi propri. Intervenga subito il coordinatore regionale, Nazario Pagano. Inoltre faccio appello al presidente Marsilio perché si faccia garante dell'unità della coalizione, che si appresta a vincere le elezioni regionali".