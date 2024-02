Certificazione internazionale "My Green Lab" ai laboratori della 'd'Annunzio'

L'Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara si distingue ancora una volta nel panorama scientifico italiano, grazie ai suoi Laboratori di Screening Neonatale e di Genetica Medica che hanno ottenuto la prestigiosa certificazione "My Green Lab".

Questo riconoscimento - si evidenzia in una nota dell'ateneo - segna un importante punto di svolta, rendendoli i primi laboratori pubblici in Italia a essere certificati per le loro pratiche sostenibili e il loro impegno verso la riduzione dell'impatto ambientale. La certificazione "My Green Lab", riconosciuta a livello internazionale, viene assegnata a quelle strutture che dimostrano un forte impegno nella promozione di pratiche di laboratorio ecocompatibili, dalla riduzione dei rifiuti alla minimizzazione del consumo di acqua ed energia.

L'ottenimento di tale certificazione da parte dei laboratori dell'Università “Gabriele d'Annunzio” rappresenta non solo un traguardo importante per l'istituzione, ma anche un esempio

virtuoso per il settore della ricerca scientifica in Italia e nel mondo.

La certificazione "My Green Lab" è considerata il “gold standard” per la sostenibilità in ambito laboratoristico. Attraverso un rigoroso processo di valutazione, essa certifica che i laboratori operano seguendo le migliori pratiche per un impatto ambientale minimo, integrando la formazione universitaria con la cultura dell’ecosostenibile.

“I nostri laboratori - spiega la professoressa Damiana Pieragostino, docente di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria della “d’Annunzio” - hanno lavorato con dedizione per ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività di ricerca, attraverso l'adozione di tecnologie all'avanguardia e pratiche di laboratorio sostenibili. La certificazione 'My Green Lab' è il riconoscimento del nostro impegno costante verso un futuro più sostenibile.”

“Questo importante traguardo - precisa il Rettore, Liborio Stuppia- si inserisce in un più ampio contesto di iniziative promosse dall'Università “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara per la sostenibilità e l'innovazione, confermando il suo ruolo di leader nel promuovere una ricerca scientifica di eccellenza che sia al tempo stesso rispettosa dell'ambiente”.