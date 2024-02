Come si può sostenere l'accesso all'istruzione in Paesi "difficili", per promuoverne lo sviluppo economico e sociale?

Assicurando i pasti ai bambini a scuola. Un'idea alla quale crede moltissimo il Rotary International, che offre un contributo concreto attraverso il progetto "Il Rotary nutre l'educazione".

Si tratta di un'iniziativa che mette al lavoro soci e presidenti di Club a livello locale: sabato 24 febbraio, dalle ore 16.00, a Villa Medici si ritroveranno i Club di Lanciano, Ortona, Atessa, Vasto e Costa dei trabocchi unitamente ai club Rotaract di Ortona e Atessa, per preparare 10.800 pasti per 50 bambini dello Zimbabwe, una quantità sufficiente a soddisfare il loro fabbisogno per l'intero anno scolastico.

Le razioni alimentari si compongono di cinque elementi base, come riso, soia, verdure disidratate, vitamine e sali minerali.



"Ancora oggi condizioni di estrema povertà familiare penalizzano milioni di bambini nel mondo - spiega Nereo Dell'Aventino, assistente del Governatore del Distretto 2090 e coordinatore del progetto - che soffrono la fame e vengono avviati al lavoro e allo sfruttamento in età precoce. Sostenere la loro istruzione, in un Paese meno sviluppato, significa combattere la povertà, le barriere culturali e la disparità di genere, e favorire la democrazia. Il Rotary, allora, investe su questo principio fornendo un pasto sano durante le lezioni, un gesto semplice che aiuta a combattere la malnutrizione e può essere un incentivo per le famiglie a mandare i bambini a scuola".



Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Organizzazione no profit "Rise Angainst Hunger" impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza.



Appuntamento a sabato, dunque, con i soci dei Club guidati dai loro Presidenti, Alberto Paone (Lanciano), Tania Buccini (Ortona), Atessa (Maria D'Aurizio), Vasto (Beniamino Di Domenica) , Flavia Antonacci.