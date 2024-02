"HISTOIRE DU SOLDAT" di scena al Teatro Tosti di Ortona

In scena i solisti dell’Orchestra Sinfonica Tosti, per la direzione del Maestro Paolo Angelucci. L’opera racconta la storia di un seducente accordo tra un soldato e il diavolo, in cui un violino viene barattato in cambio di ricchezza, unendo musica e narrazione in un esperimento unico e avvincente. La serata vedrà la speciale partecipazione dell'attore Sebastiano Nardone, che guiderà il pubblico in un viaggio tra rimpianto e rivelazione, attraverso una delle narrazioni più affascinanti del repertorio classico. Questi i solisti dell’OST che si esibiranno: violino Erika Vagnoni, contrabbasso Guerino Taresco clarinetto David Perpetuini, tromba Davide Paludi , fagotto Gabriele Pingue, trombone Andrea Morone,percussioni Marco Ricordi.

L’Orchestra Sinfonica Tosti nasce dall’esperienza di formazione dell’Orchestra I Giovani Accademici ereditandone la produzione e il curriculum artistico. Hanno scritto per l’orchestra A. Cericola, R. Ruggeri, C. Chiacchiaretta, W. Gaeta. L’ensemble ha collaborato con importanti solisti e attori: M. Placido, C. Chiacchiaretta, A. Kurti, R. Ruggeri, D. Orlando e ha all’attivo tre dischi.