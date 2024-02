Prestigioso riconoscimento per Romina Marchesani, docente dell’Ipsia G. Marconi di ORTONA .

Romina Marchesani, docente presso l'Istituto Professionale di Stato G. Marconi, ha ricevuto un importante riconoscimento essendo stata nominata "Ambasciatrice Scientix per l'innovazione STEM".

Scientix è un progetto avviato nel 2009 con l'obiettivo di promuovere e sostenere la collaborazione a livello europeo tra insegnanti delle discipline STEM, ricercatori nell'ambito pedagogico, decisori politici e professionisti dell'educazione.

Questa iniziativa è gestita dalla rete di Ministeri European Schoolnet Academy (EUN) per conto della Commissione europea.

Il prestigioso incarico conferito alla docente è stato il risultato del suo costante impegno per la formazione e l'innovazione, ambiti nei quali ha migliorato le proprie competenze pedagogiche e adottato nuove strategie didattiche al fine di arricchire l'esperienza di apprendimento degli studenti. Il nuovo ruolo consentirà all'insegnante di condividere le proprie conoscenze ed esperienze con colleghi a livello europeo, contribuendo così a promuovere, nell'ambito dell'istruzione, l'innovazione e lo sviluppo delle competenze STEM. Questo approccio educativo mira all'integrazione delle discipline Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica nel processo di apprendimento, promuovendo una comprensione interdisciplinare dei concetti scientifici e matematici tra gli studenti, nonché lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide della società moderna.

Ogni riconoscimento anche personale se serve ad evidenziare la nostra bella città di Ortona nonchè il suo buon nome rende orgogliosa tutta la comunità e noi non mancheremo mai di rilanciarla in tutti i modi sicuri che così contribuiamo anche se indirettamente a far crescere il senso di appartenenza alla nostra amata Città .

Amerigo Gizzi