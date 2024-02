La Sieco ancora in casa. Stavolta arriva un Brescia in grande forma

Dopo l'exploit di sabato scorso che sono valsi i tre punti contro la quinta forza del campionato, Tinet Prata di Pordenone, la Sieco Service Ortona gioca la sua seconda gara consecutiva in casa. Questa volta l'orario è quello canonico, domenica 18 alle ore 18.00 e l'avversario sarà ancora una volta di grande spessore. La Consoli Sferc Brescia ricambia la visita del girone di andata, quando si impose per tre set a zero contro gli abruzzesi.

Con i suoi 34 punti, la Consoli Sferc occupa attualmente il settimo posto in classifica e arriva da tre partite terribili contro le prime in classifica trascinandole tutte al tie-break e riuscendo a spuntarla in quel di Siena. Ancora una volta, dunque, i Ragazzi Impavidi sono chiamati all'impresa. «Dovremo ripetere la prestazione fatta contro Prata», dice Coach Lanci. «E possibilmente fare anche meglio. Brescia è in un ottimo stato di forma e ha strappato punti alle squadre più forti del campionato. La vittoria di sabato scorso ha finalmente mostrato per larghi tratti quello che è il nostro vero volto. Ripeterci sarà difficile ma assolutamente importante per dare una svolta al campionato e una iniezione booster di fiducia ai miei ragazzi»

Ieri si è intanto giocato l'anticipo tra la Emma Villas Siena e la TecBus di Castellana Grotte. La sfida è finita 3-0 per i padroni di casa. Alla luce di questo risultato, la Sieco dovrà trovare maggiore concentrazione e carica per fare bene e sfruttare l'occasione per abbandonare l'ultima posizione in classifica.

Questo il programma completo dell'ottava giornata di ritorno

Emma Villas Siena - BCC Tecbus Castellana Grotte 3-0

Tinet Prata di Pordenone - Abba Pineto (Sabato 17, ore 20.30)

Yuasa Battery Grottazzolina - Pool Libertas Cantù (Domenica 18 febbraio, ore 16.00)

Sieco Service Ortona - Consoli Sferc Brescia

WOW Green House Aversa - Consar Ravenna

Kemas Lamipel Santa Croce - Conad Reggio Emilia (Domenica 18 febbraio, ore 18.00)