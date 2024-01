Valentino Di Carlo presenta la sua candidatura alle elezioni regionali 2024

Si è tenuta giovedì 18 gennaio 2024 presso il Caffè Vittoria di Chieti la conferenza stampa di presentazione della candidatura alle elezioni regionali 2024 di Valentino Di Carlo, già amministratore in Provincia di Chieti e assessore alla Cultura al Comune di Ortona.

A margine ha rilasciato questa intervista :

Alla presentazione sono intervenuti l'On. Paolo Tancredi segretario regionale di "Noi Moderati" che ha ribadito “ la necessità di un fronte allargato a tutte le forze centriste presenti in Abruzzo, auspicando ancora la possibilità di un cartello elettorale comune”.

Il candidato al consiglio regionale Valentino Di Carlo ha dichiarato nel suo intervento “ l'importanza di un centro destra regionale a trazione moderata in continuità con l'esperienza di buon governo del presidente Marsilio, ritenendo “ indispensabile il ruolo dell'esperienza all'interno delle amministrazioni al fine di legittimare l'azione di governo, intesa a rafforzare la politica contro ogni anti politica. “

Il Presidente nazionale "Noi Moderati" On. Maurizio Lupi particolarmente legato all'Abruzzo per la sua discendenza, ha sottolineato “ l'impegno e il ruolo politico delle forze centriste vero volano di una politica di centro destra fattiva e moderata, sostenendo la capacità e l'esperienza di candidati come Valentino Di Carlo da tempo impegnato sul territorio. “

Valentino Di Carlo, consigliere provinciale 2004 - 2009 e assessore del comune ortona 2012-2013 , negli anni in cui ha rappresentato il territorio nelle istituzioni è stato tra coloro che hanno deciso la costruzione del Liceo Scientifico a Ortona in qualità di presidente della commissione cultura della Provincia di Chieti.

Da assessore comunale alle manifestazioni, sport e cultura del Comune di Ortona ha realizzato il campo sintetico allo stadio, riqualificato il palazzetto dello sport della città, intercettato investimenti utili alla sistemazione del complesso sportivo di Caldari ( campo e palazzetto) e una tappa della tirreno- adriatica di ciclismo.

In ambito culturale ha organizzato tre mostre di livello nazionale a Palazzo Farnese, anche alla presenza del sottosegretario ai beni culturali Vittorio Sgarbi e "Filosofia al mare Ortona" con un richiamo di ospiti di livello internazionale.