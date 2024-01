Sabato, al Comunale di Ortona, torna in campo il Victoria Cross

Finalmente dopo piu' di un mese torna sul proprio campo il Victoria Cross Ortona e nella gara valevole per la seconda giornata di ritorno sfida il Citerius San Valentino, alle ore 14.30.

Gara dura quella che affronterà la truppa di Mister La Barba, gli ospiti infatti sono in piena lotta per un posto nei playoff.

Gli ortonesi però non possono permettersi ulteriori passi falsi e tre punti saranno fondamentali per continuare la corsa per la salvezza.

La squadra del Presidente Misci ha recuperato ulteriori giocatori infortunati e molte saranno le opzioni per il tecnico ortonese.