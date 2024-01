La Sieco si avvicina alla delicata sfida con la WOW Green House Aversa

Delicata la sfida che domenica 21 gennaio, attende la Sieco Service Ortona quando, a partire dalle ore 18.00, gli impavidi affronteranno la WOW Green House di Aversa.

I campani vantano attualmente sedici punti in classifica che le valgono l'undicesimo posto in classifica. Nonostante il loro +7 dalla zona retrocessione, i ragazzi allenati da Coach Passaro arriveranno ad Ortona, sostenuti dai loro tifosi, per cercare di aumentare il gap e mettersi al riparo da brutte sorprese. La Sieco, al contrario, dovrà cercare una vittoria da tre punti in maniera tale da sfatare il tabù casalingo e rimanere aggrappati alla speranza di raddrizzare una stagione funestata da infortuni e variegate sfighe.

All'andata la gara terminò al tie-break con la Sieco che rispondeva colpo su colpo all'Aversa che però alla fine ebbe la meglio trascinata da Argenta, Presta e Lyutskanov ben assistiti dal libero Rossini. Coach Nunzio Lanci: «Sarà una partita di fondamentale importanza per il nostro cammino. Aversa è una squadra solida con giocatori importanti per questa categoria. Sarà dura ma l'importante sarà concentrarci su noi stessi e cercare di giocare la nostra migliore pallavolo. La continuità sarà fondamentale se vogliamo finalmente regalare e regalarci la gioia della prima vittoria casalinga»

Arbitri della gara saranno i signori Fabio Toni di Terni e Marotta Michele di Prato.

Questo il programma completo della quarta giornata di ritorno

BCC Tecbus Castellana Grotte – Abba Pineto Ore 20.30 di sabato 20 gennaio

Emma Villas Siena – Conad Reggio Emilia Ore 20.30 di sabato 20 gennaio

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Consoli Sferc Brescia Ore 20.30 di sabato 20 gennaio

Tinet Prata di Pordenone – Pool Libertas Cantù Ore 20.30 di sabato 20 gennaio

Delta Group Porto Viro – Yuasa Battery Grottazzolina Ore 16.00 di domenica 21 gennaio

Consar Ravenna – Kemas Lamipel Santa Croce ore 18.00 di domenica 21 gennaio