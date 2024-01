Senza Scarinci, Iervolino e Mejzini squalificati, la Tombesi Ã¨ attesa sul campo dell'Italpol, unica squadra che finora l'ha battuta (fischio sabato, ore 15).

Prima da sola al vertice della classifica del girone C di A2, dopo l'emozionante vittoria di sabato scorso, la nona consecutiva, la Tombesi è ora attesa da uno dei momenti più di difficili della stagione. Già di per sé la trasferta sul campo dell'Italpol, squadra esperta e piena di individualità di spicco per la categoria, sarebbe stata difficile, ma lo è particolarmente considerando le assenze per squalifica di Manuel Scarinci, Michele Iervolino ed Emri Mejzini. Mister Morena chiederà gli straordinari ai "resti" della prima squadra ma anche, necessariamente, un contributo importante ai ragazzi dell'Under 19 che saranno aggregati alla trasferta. Tra i presenti ci sarà Paolo Romagnoli, che nella gara d'andata prima fece gol e poi si fece espellere per doppia ammonizione: un episodio che segnò in maniera decisiva quella che al momento è l'unica sconfitta gialloverde in campionato: «Domani sarà una partita diversa rispetto all'andata, che certo non ci premiò nel risultato finale ma in cui giocammo comunque molto bene, almeno nel primo tempo. Abbiamo tanta voglia di rifarci e sono sicuro che chi scenderà in campo darà il 100%. È stata una settimana particolare, dovevamo "riprenderci", fisicamente ed emotivamente, dalla grande partita di sabato scorso, giocata a ritmi altissimi con un grande pubblico che ci ha sostenuto dall'inizio alla fine. Noi pensiamo partita per partita, senza fare tabelle o proclami, ma sicuramente domani ci aspetta uno scoglio difficile, per le squalifiche ma non solo. Contro di noi avremo una squadra forte e con tanta esperienza, ma noi daremo tutto quello che abbiamo. Come sempre».