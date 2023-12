Canosa Sannita - Incremento Turistico e Innovazione: La Storia del Territorio a Portata di Smartphone

In un contesto di crescente interesse turistico, il Comune di Canosa Sannita annuncia l'implementazione di un innovativo progetto volto a arricchire l'esperienza dei visitatori nel territorio. Grazie all'impegno dell'Assessore Arduino Di Sario e alla collaborazione con gli operatori turistici locali, l'amministrazione ha deciso di introdurre dieci speciali cartelli muniti di QR code in dieci punti turisticamente strategici.



Canosa Sannita sta vivendo un significativo aumento del numero di turisti che scelgono di trascorrere giorni di vacanza nell'incantevole territorio, Dichiara il Sindaco Lorenzo Di Sario, attraverso un dialogo costante con gli operatori turistici locali, è emerso che il numero di pernotti annuali presso le strutture del comune è in costante crescita, attestandosi su numeri che sfiorano e superano le migliaia.



Con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più completo e all'avanguardia, l'amministrazione comunale ha deciso di posizionare dieci cartelli interattivi in altrettanti punti turistici strategici del territorio. Ogni cartello sarà dotato di un QR-code che, una volta inquadrato con i cellulari, permetterà ai visitatori di accedere a contenuti audio narrati sia in italiano che in inglese, raccontando la storia e le peculiarità del luogo preso in considerazione.



Il progetto si propone di offrire un servizio innovativo e fruibile da parte dei turisti internazionali, fornendo informazioni dettagliate sulla storia e le caratteristiche dei punti di interesse. Questa iniziativa, conferma l'attenzione dell'amministrazione alle esigenze dei visitatori e la volontà di mantenere Canosa Sannita al passo con i tempi.



I primi dieci cartelli interattivi saranno posizionati in punti turistici strategici del territorio, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di immergersi nella storia e nelle bellezze di Canosa Sannita.

Per ora sono on line già queste info :