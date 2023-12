Sezione Ambiente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: Francesco D’Alessandro è il presidente

Si è riunita il 20 dicembre l’Assemblea della Sezione Ambiente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico delle province di Chieti, Pescara e Teramo, finalizzata al rinnovo delle cariche. La Sezione rappresenta una trentina di aziende operanti nel settore, per un totale di oltre seicentocinquanta dipendenti.

È stato eletto Presidente Francesco D’Alessandro di Ortona, titolare dell’impresa associata Ecotec Srl. Sarà affiancato dal Vice Presidente Franco Pietrantonio di Cogepi Sas e dai consiglieri Walter Cappella di SICAV Spa, Riccardo D’Alessandro di Athena Srl, Alessio Granifero di Sismex Srl, Andrea Leonzio di Setra Srl, Angelo Marrollo di Sigma 90 Srl, Leonardo Mastrangelo di Ecologica Valtrigno Srl e Massimo Ranieri di Ecolan Spa. Il nuovo consiglio resterà in carica per il triennio 2023-2026.

Francesco D’Alessandro, che negli ultimi anni ha svolto il ruolo di consigliere in Confindustria Chieti Pescara, attivandosi nelle attività di analisi e osservazioni sulla normativa regionale e nazionale, ha dichiarato: “Continueremo a lavorare nell’interesse delle imprese associate, offrendo occasioni di incontro e confronto sui temi che risulteranno più attuali, stringenti e prioritari per le nostre attività imprenditoriali. Faremo rete, valorizzando le competenze dei singoli imprenditori per promuovere la crescita dell’intera nuova Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Lavoreremo infatti con gruppi di lavoro tematici aperti alla partecipazione di tutte le aziende associate, indipendentemente dal settore di attività, con l’obiettivo di condividere le conoscenze e produrre utili sinergie. Fondamentale anche il rafforzamento delle relazioni con i nostri interlocutori della Pubblica Amministrazione per il confronto sulle problematiche e criticità legate alla gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera e di tutti quei fattori che possono impattare negativamente sull’ambiente, al fine di promuovere, tra le imprese associate, sistemi di gestione ambientale eco-sostenibili, in linea con la normativa nazionale e comunitaria.”

Franco Pietrantonio, confermato alla vicepresidenza sezionale, ha aggiunto: “La Sezione Ambiente si impegnerà a raccogliere le segnalazioni e le istanze delle imprese associate su problematiche legate all’applicazione delle normative ambientali e dei relativi adempimenti nonché su specifiche pratiche autorizzatorie. Vogliamo offrire alle imprese, ai cittadini e agli enti locali occasioni di incontro costruttivo anche sulle buone pratiche, sulle nuove tecnologie, sulla ricerca innovativa, sull’economia circolare e su tutti i progetti privati e pubblici che possano fare della sostenibilità aziendale un fattore competitivo e di sviluppo economico e sociale.”

All’incontro era presente anche il Direttore Generale dell’Associazione, Luigi Di Giosaffatte.

Silvano Pagliuca, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro alla Sezione, che avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia locale secondo i principi della sostenibilità ambientale.

Nella foto in evidenza il neo presidente D'Alessandro, nella galleria il vice Pietrantonio