Fondazione ITS Academy, Giuseppe Ranalli è il nuovo presidente

Giuseppe Ranalli, Amministratore di Tecnomatic SpA, tra le aziende più innovative della regione, specializzata nella componentistica automotive, e attuale presidente di IAM (soggetto gestore del Polo di Innovazione Automotive e Metalmeccanica), è il nuovo presidente della Fondazione ITS Academy Sistema Meccanica e Informatica di Lanciano, eccellenza abruzzese che forma tecnici specializzati al servizio delle numerose aziende del comparto manifatturiero e automotive della regione.

La nomina è avvenuta lo scorso 18 dicembre nella seduta del Consiglio di indirizzo della fondazione, dove sono rappresentati i più importanti attori territoriali dell’istruzione, formazione, enti locali della regione insieme alle imprese, e rafforza ancora di più lo stretto rapporto dell’ITS col mondo delle aziende, vera forza della Fondazione.

L’incarico verrà svolto a titolo gratuito: “Accolgo con molto piacere questa carica - ha commentato Giuseppe Ranalli - che mi offre l’opportunità di lavorare per i giovani, offrendo loro la mia esperienza pluriennale in azienda in settori in continua evoluzione tecnologica”.

Giuseppe Ranalli, imprenditore nato a Pescara, sposato e padre di quattro figli, ha una laurea in Economia e specializzazione in Tecnologia dei cicli produttivi e management dell’innovazione tecnologica. Pioniere nell’aver colto le opportunità derivanti dal passaggio epocale che sta vedendo il mondo dell’automotive percorrere la via dell’elettrificazione e della guida autonoma, ha investito in ricerca e sviluppo, con oltre 200 brevetti rilasciati e oltre 100 dipendenti, rendendo la sua azienda, la Tecnomatic Spa, altamente specializzata nella realizzazione di impianti di avvolgimento per la produzione di motori elettrici innovativi con avvolgimento ad Hairpin per applicazioni ibride e total electric. La Tecnomatic è, dunque, una delle eccellenze del nostro territorio, esempio di imprenditoria tutta abruzzese fortemente innovativa ed in linea con le nuove sfide tecnologiche di industria 4.0 nell’era della transizione digitale ed energetica.

In occasione della nomina del neo presidente, un ringraziamento ed un saluto sono stati rivolti al presidente uscente Paolo Raschiatore, che ha dato un forte impulso alla crescita della fondazione e delle sue partnership sia con aziende operanti localmente che con player tecnologici di livello internazionale.

Infatti, sono stati attivati corsi in due nuove sedi operative, a Teramo e ad Avezzano, dove, in partnership con le sedi territoriali di Confindustria, sono state coinvolte numerose realtà industriali per progettare e realizzare percorsi meccatronici e rispondere così all’annosa richiesta di giovani tecnici con competenze adeguate al mercato del lavoro anche in quelle aree.

Insieme alle sedi già operative di Lanciano, sede storica della fondazione, e Chieti, specializzata in corsi in informatica, digitale avanzato e cyber security, quest’anno sono stati attivati sei nuovi percorsi che si aggiungono a quelli già in essere per un totale di oltre 200 studenti attualmente in formazione.

Il neo eletto presidente prende in carico una realtà d’eccellenza nella valutazione annuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito collocandosi ai primi posti nella graduatoria nazionale per quanto riguarda l’occupazione dei suoi diplomati, che si attesta al 95% ad un anno dal diploma, e per la qualità della formazione erogata.