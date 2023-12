FORZA ITALIA A ORTONA E' IL PRIMO SPONSOR PER L'ELEZIONE DELLA CANOSA AL CONSIGLIO REGIONALE

Il titolo e' eloquente e fotografa appieno , secondo il mio parere , quello che nella sostanza e' lo stato dell'arte attuale della politica a Ortona . Non credo di far torto a nessuno se riporto quello che nella realtà succede nel Consiglio Comunale che da senza ombra di dubbio la valenza a quanto affermato sopra .

A supporto di quanto detto , riporto cio' che e' successo quando il Cons. Comunale , ieri sera, ha analizzato il punto 7 all'ordine del giorno , presentato dalla Minoranza “ Uniti per Ortona ” . Si parlava in sostanza di programmare nel bilancio un “ sostegno all'agricoltura ” che ad Ortona ha subito una vera calamità naturale - la peronospora - che ha falcidiato il raccolto dell' uva per un buon 70% . Si badi bene che e' la quarta volta che la Minoranza porta in Consiglio una misura di questo genere mala Maggioranza si è sempre opposta adducendo scuse che francamente erano ridicole - non si sa l'ammontare del danno ed altre amenità del genere - ed infatti prova ne e' che ora la regione ha quantificato esattamente l'entità del danno ma si e' rifiutata ancora una volta di approvare quanto proposto .

Naturalmente gli artefici materiali per un rifiuto del genere che grida “ vendetta per tutta la categoria agricola ortonese ” sono stati l'alfiere di Forza Italia l'assessore all'agricoltura Tommaso Cieri che ha messo le mani avanti dicendo che il bilancio e' fatto di tante voci e che purtroppo non c'erano risorse , se non minimali , per questo comparto dimenticando di dire che per le sole luminarie di Natale il Comune ha speso l'astronomica cifra di 70000 euro e che il nuovo bilancio conterrà per le “ festarelle ” una somma davvero inusitata e mai vista considerando anche la stagione drammatica e di indigenza che tutta la popolazione sta attraversando . Ebbene in tutto questo non poteva mancare la Simonetta Faraone che si condanna da sola alle brutte figure, questo e' tanto palese che nel tentativo di difendersi finisce sempre per peggiorare la situazione . Lei boccia la richiesta paventando che si provvederà nel bilancio a stanziare una somma per questo comparto , ma allora perchè non votarlo ? , ma non dice di quanto si tratterebbe ed allora il consigliere di Minoranza Gianluca Coletti gli faceva presente che la somma che stanzieranno sarà di circa 40000 euro ed ecco perchè non ne fate menzione , somme risibili ed umilianti visti gli importi esorbitanti stanziati per soddisfare le bizzarrie di qualcuno e perciò si rifiuta cio' che la “ giustizia sociale vorrebbe ” . Dai fatti fin qui attuati dall'assessore e dalla consigliera mi viene da dire che il comparto agricolo deve stare attento più a questi due pesudo rappresentanti che alla Peronospora .

Ah dimenticavo di dire che la Faraone sarebbe indipendente , così avrebbe dichiarato ma e' la fiera sostenitrice a quanto dicono della Canosa che si guarda bene dal sostenere un comparto vitale per l'economia ortonese come l'agricoltura ma lo può fare con l'apporto indispensabile degli alfieri di Forza Italia oltre che degli pseudo indipendenti .

Poi ora e' ormai acclarato che il Consiglio Comunale ha anche un corrispondente nel nord Italia che parla in video conferenza , manco fosse Berlusconi , che anzichè informarci di quello che succede dove lui vive ci dispensa e ci gratifica con le sue chicche sul paese dove sa le cose solo per corrispondenza . Nulla da eccepire se questo e' previsto dal regolamento ma e'chiaro che questo marchingegno e' stato messo su solo per sopperire in caso di emergenza ad assenze non programmate ma non per farlo diventare una normalità e purtroppo infatti e' diventata una consuetudine .



Ieri sera in Consiglio Comunale Simonetta Schiazza ha coniato un nuovo acronimo CMC ( Canosa , Marchegiano , Castiglione ) facendo intendere che sono loro che comandano in ordine cronologico , non me ne voglia la Schiazza ma personalmente penso che sarebbe meglio limitarsi al solo CM ( Canosa . Marchegiano ) perchè ritengo che il Sindaco ormai ha perso ogni credibilità politica, pensate che e' stato “ clamorosamente sfiduciato ” nell'elezione del Pres. del Consiglio Comunale che e' stato imposto dalla Minoranza contro il suo cavallo rampante che era Emore Cauti ed il fatto che rimane imperterrito attaccato alla poltrona vuol dire , secondo il mio parere , che politicamente non ha più nulla da dire e che tira il più possibile a “ campare ” , io dico che e' un bel vivere con circa 5000 euro al mese , tale e' la somma che prenderà dal 1 gennaio prossimo.



Comunque la sintesi e' che ormai il consiglio comunale e' tutto proteso a far eleggere la Canosa come Consigliere Regionale e Forza Italia e' il primo sponsor con Lucio Cieri che e' completamente schierato con i voleri della sinistra - Canosa - che infatti fa e disfa il bilancio come meglio crede , questo non e' un torto attenzione addirittura può essere un merito , ma in questo caso e' la certificazione senza ombra di essere smentiti della pochezza e della soggiacenza politica degli altri ., in primis Forza Italia.



A questo punto non so che ne pensa il buon Mauro Febbo a cui fanno riferimento La Paolucci , Marcello Di Bartolomeo , Tommaso Cieri ed in primis Lucio Cieri capo indiscusso di Forza Italia ad Ortona . Non so cosa questi rappresentanti di Forza Italia racconteranno agli elettori per prendere qualche voto alle regionali ma una cosa e' certa ossia che il loro comportamento di votare tutto ciò che la CANOSA vuole gli spianerà la strada e di molto . A tutto ciò bisogna aggiungere che invece Forza Italia sarebbe alleata con tutto il centro destra alle Regionali , siamo alle comiche finali penso io , perchè ad Ortona la coalizione naturale di tutto il cx dx con questi comportamenti non si farà mai .

Un'annotazione anche per il pres. di Regione Marsilio che forse e' troppo indaffarato in questo periodo ma sappi che dormire non porta mai bene e che le criticità vanno risolte , mi sa spiegare perchè Forza Italia agevola la sinistra ad Ortona ? Questa e' incapacità di gestione delle situazioni difficili , quelle semplici chiunque e' in grado di risolverle . Mi domando anche se il coordinatore di FdI regionale parla con quelli di Forza Italia o forse non li conosce ?

Per concludere credo che se alle scorse elezioni ad Ortona Forza Italia appoggio' Castiglione alle prossime certamente , a meno di segnali immediati , concreti e tangibili da parte dei Forzisti , e' difficile anzi quasi impossibile che le cose possano cambiare anzi si rafforzerà e di molto la distanza esistente già oggi .

Amerigo Gizzi